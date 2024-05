Porsche kann sich laut einem Medienbericht nicht zum Bau einer großen Batteriezellenfabrik in Brandenburg durchringen. Im Rahmen der Hauptversammlung am 7. Juni wollen die Porsche-Aufsichtsräte das Thema demnach zumindest vorerst abhaken. Erst vor zwei Wochen hat Porsche den Startschuss zur Produktion des vollelektrischen Macan in Leipzig gegeben. Und zugleich überlegt der Sportwagenhersteller aus dem Volkswagen-Reich, eine eigene Batterieproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...