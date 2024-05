Bern (ots) -Alte Sagen, seltsame Krankheiten, Geisterbeschwörungen und Morde: In der neuen Kollektion "Bloody Switzerland" zeigt Play Suisse sieben Filme und Serien mit einer düsteren Note - genau das Richtige für Liebhaber des Horror-Genres. Das Highlight ist der ab heute auf Play Suisse verfügbare Swissploitation-Film "Mad Heidi", der die beliebte Kinderbuchfigur von einer etwas anderen, makabreren Seite zeigt.Eine dystopische Schweiz unter der Herrschaft eines Käsemagnaten und mittendrin die in den Alpen lebende Heidi. Grossvater Alpöhi will seine Enkelin vor der Diktatur schützen, doch Heidis Freiheitsdrang überwiegt und sie begibt sich in den Kampf gegen die Käsefaschisten. Der Action-Adventure Film "Mad Heidi" von Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein aus dem Jahr 2022 ist eine blutige Parodie klassischer Schweizer Motive und das Highlight der Play Suisse-Kollektion "Bloody Switzerland".Die ab heute verfügbare Kollektion wird mit sechs weiteren Titeln aus dem Horror-Genre vervollständigt, die alle in Originalsprache mit deutschen, französischen und italienischen Untertiteln verfügbar sind:- "Die Schwarze Spinne" (2022) von Markus Fischer; Das Drama erzählt die Geschichte von der im 13. Jahrhundert im Emmental lebenden Hebamme Christine, die versucht, ihr Dorf vor den Deutschrittern zu retten. Hierfür geht sie einen Pakt mit dem Teufel ein und wird fortan mit einer Spinnenpest bestraft.- "Metta da Fein" (2020) von Carlo Beer und Urs Berlinger; In der Comedy-Serie wird der eintönige Frieden in einem Dorf durch eine Reihe brutaler Morde an Nutztieren, die einige Dorfbewohner auf eine alte Saga zurückführen, gestört.- "Der 5. Reiter" (2018) von Kennocha Baud, Julien Dumont und JD Schneider; In der Drama-Serie versucht ein Nachtwächter die Überreste von päpstlichen Schweizergarden zu beseitigen und bringt dabei die Welt durch die Beschwörung von vier geisterhaften Rittern aus dem Gleichgewicht.- "Chimären" (2013) von Olivier Beguin; Ein Thriller über einen jungen Mann, der nach einer Bluttransfusion plötzlich an einer seltsamen Krankheit zu leiden scheint, aufgrund welcher er nebst anderen körperlichen Veränderungen die Sonne plötzlich nicht mehr erträgt.- "Das Missen Massaker" (2012) von Michael Steiner; Der Comedy-Thriller zeigt die Geschichte von Jasmin, die an den Miss-Schweiz-Wahlen teilnimmt. Zusammen mit ihren Mittstreiterinnen verbringt sie eine Woche auf einem Inselparadies und begegnet dort dem leibhaftigen Tod, der mehrere Miss-Kandidaten zu seinen Opfern macht.- "Sennentuntschi" (2010) von Michael Steiner; Im 1975 spielenden Thriller taucht eine stumme Frau scheinbar aus dem Nichts in einem Bergdorf auf. Hinweise deuten darauf, dass sie von der Höhenalp kommt, wo ihr anscheinend Unvorstellbares zugestossen ist.Pressekontakt:Medienstelle SRGSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100919951