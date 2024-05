Direktor für Nachhaltigkeit diskutiert über biologisch erzeugte LYCRA®-Faser aus QIRA

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, ist 2024 Thought Leadership Partner des United Nations Fashion and Lifestyle Network und wird an der dritten Jahrestagung am 3. Juni am Hauptsitz der Vereinten Nationen (UN) in New York City teilnehmen.

Jean Hegedus, der Direktor für Nachhaltigkeit bei The LYCRA Company, wird an der Podiumsdiskussion zum Thema "Elevating Fashion: Sustainable Practices and Strategic Insights in the Apparel Industry", teilnehmen. Sie wird die Zusammenarbeit von The LYCRA Company mit Qore hervorheben, deren QIRA -Produkt dazu beitragen kann, den CO2-Fußabdruck von LYCRA-Fasern um bis zu 44 Prozent zu reduzieren.*

Die Anfang 2025 erhältliche, patentierte LYCRA-Faser aus QIRA wird zu 70 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen bestehen, die aus Mais gewonnen werden. Dieses erneuerbare Spandex wird das erste in großem Maßstab verfügbare Produkt sein, das eine gleichwertige Leistung wie die herkömmliche LYCRA-Faser bietet, ohne dass Prozesse, Bekleidungsmuster oder Stoffe umgestaltet werden müssen.

"Die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist entscheidend, wenn wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen und unseren CO2-Fußabdruck verringern wollen", sagte Hegedus. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden Lösungen für gemeinsame Herausforderungen wie die Dekarbonisierung zu bieten."

Dieses wichtige jährliche Treffen bringt Medien, Branchenvertreter, Regierungen und UN-Organisationen zusammen, um das Wissen zu erweitern, die Zusammenarbeit zu fördern und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in den Bereichen Mode und Lifestyle zu ermöglichen.

"Wir freuen uns, Jean Hegedus bei unserem dritten jährlichen Treffen wieder begrüßen zu dürfen", sagte Kerry Bannigan, Mitbegründerin des United Nations Fashion and Lifestyle Network. "Als Mitglied des Netzwerks hat The LYCRA Company ein klares Bekenntnis zur Zusammenarbeit und Transparenz zur Unterstützung der SDGs und zur Förderung positiver Auswirkungen in der Branche gezeigt."

Das United Nations Fashion and Lifestyle Network wird vom United Nations Office for Partnerships und dem Fashion Impact Fund geleitet. Das Netzwerk ist ein Katalysator für nachhaltige Entwicklung in der Mode- und Lifestyle-Branche. Um mehr über das bevorstehende Treffen zu erfahren und es live zu verfolgen, klicken Sie hier.

Schätzung aus Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA-Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

