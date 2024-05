Unterföhring (ots) -30. Mai 2024. Sie waren beide Europameister. Sie waren beide mit dem FC Bayern München Deutscher Meister. Sie haben beide den Liga-Pokal, den DFB-Pokal und den UEFA-Pokal gewonnen. "Schlag den Star" kann aber nur einer gewinnen. Mehmet Scholl und Markus Babbel kämpfen am Sonntag gegeneinander um den neuesten Sieg ihrer Karriere.Wer zieht wem die Lederhose aus? Die alte Teamzugehörigkeit macht sie im Zweikampf gegeneinander nicht weniger entschlossen. Mehmet Scholl freut sich auf das Duell: "Ich als eingebayerter Deutschtürke habe auch Lederhosen. Bin gespannt, wer wem welche auszieht." Doch Babbel bleibt cool: "Köpfchen ist das, was zählt. Und natürlich der Sieg." Selbstredend hat Scholl auch dazu noch letzte Worte: "Ich setze auf Talent!"Die Männer, die samstags nicht können: Da beide Herren am 1. Juni abends womöglich andere Pläne haben, ändert ProSieben sein Programm und zeigt "Schlag den Star" ausnahmsweise am Sonntag, 2. Juni, natürlich live.In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Sonntag, 2. Juni 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5790405