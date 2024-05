© Foto: ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang - picture alliance



Trotz eines Ergebnisses über den Erwartungen bricht die Aktie von UiPath ein und verliert fast 30 Prozent an Wert: Grund ist ein überraschender Chefwechsel.Die Aktie des auf Prozessoptimierung spezialisierten Unternehmens UiPath steht am Donnerstag vor einem Crash. Grund ist der am Mittwochabend vorgelegte Geschäftsbericht sowie ein überraschender Führungswechsel. Besonders schmerzhaft dürfte der Kurseinbruch für Starinvestoren Cathie Wood werden: In ihrem größten Fonds ARK Innovation ist UiPath hinsichtlich der Positionsgröße auf Platz 5. Am Mittwoch war die Beteiligung noch 343 Millionen US-Dollar wert. Ordentliche Zahlen für das abgelaufene Quartal ... Dabei hat das in den vergangenen …