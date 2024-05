Bremen (ots) -Sie hat sich eine kurze Auszeit gegönnt und wurde von vielen vermisst! 16 Jahre lang beendeten viele mit der Journalistin Anne Will und ihren Gästen den Sonntagabend. Anfang Dezember des vergangenen Jahres hat die gebürtige Kölnerin den moderativen Staffelstab weitergereicht. Nach 553 Sendungen "Anne Will" gehört der Sonntagabend jetzt wieder ihr. Mit neuen Projekten will die ehemalige Moderatorin der "Sportschau" und der "Tagessthemen" "wieder stärker als Journalistin kenntlich sein". Was genau sie künftig vorhat, wodurch die verstorbene "3nach9"-Moderatorin Juliane Bartel zu ihrem journalistischen Vorbild wurde und wem es erlaubt ist, sie mit ihrem Spitznamen anzusprechen, fragt "3nach9" Anne Will.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 31. Mai 2024, um 22:30 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen:Dirk SteffensWenn er zu Gast bei 3nach9 ist, gibt es immer etwas zu staunen: Dirk Steffens macht naturwissenschaftliche Zusammenhänge verständlich! Der Wissenschaftsjournalist war langjähriger Moderator der Doku-Reihe "Terra X: Faszination Erde", seit 2022 arbeitet der gebürtige Niedersachse für die Film- und Print-Redaktionen von "GEO". Mit großer Leidenschaft setzt sich der preisdekorierte Dokumentarfilmer, Buchautor und Podcaster dafür ein, das Bewusstsein für die Schönheit und Verletzlichkeit unserer Umwelt zu schärfen. Einen pessimistischen Blick auf die Erde hält Dirk Steffens für wenig hilfreich und sucht stattdessen beim Blick auf unsere Umweltprobleme lieber nach Lösungen. Aktuell versucht der "Wissenschaftsjournalist des Jahres 2023", seine biologische Uhr zu manipulieren. Mit welchen Mitteln ihm das gelingen will, berichtet der 56-jährige Ende Mai in Bremen bei 3nach9.Sophie von der TannSie möchte sich in ihrem Job "verwirren lassen, entdecken, hinterfragen, lernen." Seit August 2021 ist Sophie von der Tann als Auslandskorrespondentin im ARD-Studio Tel Aviv tätig. Sie berichtet von dort für alle ARD-Sender - von "Morgenmagazin" bis zu den "Tagesthemen". Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat sich die Arbeit der Journalistin verändert, ist gefährlicher geworden. Zu ihrer Arbeitskleidung gehören jetzt Helm und Schutzweste. Ihr Interesse an dem Beruf zeichnet sich schon früh ab: Bereits im Alter von 16 Jahren absolviert sie ein Praktikum beim ZDF in Washington, später studiert sie Theologie, Orientalistik und Internationale Geschichte, beginnt Hebräisch und Arabisch zu lernen. Wie sehr sich ihre Arbeit aktuell erneut verändert, warum sie in ihrem Beruf den Begriff Neutralität lieber durch Objektivität ersetzt und in welchen Momenten sie Zuversicht verspürt, berichtet Sophie von der Tann bei 3nach9.Dirk MartensHandwäsche. Pflegeleicht. Nicht schleudern. 30, 40, 60 Grad. Er kennt sich damit bestens aus: Dirk Martens. Der Schauspieler brilliert nicht nur vor der Kamera in zahlreichen Rollen, eine Leidenschaft hegt er auch für frisch gewaschene Wäsche. Das führt so weit, dass er seit 2008 unter dem Namen "Freddy Leck sein Waschsalon" einen Waschsalon in Berlin betreibt. Die Menschen aus der Nachbarschaft kommen nicht nur mit ihrer schmutzigen Wäsche, sondern auch mit ihren Geschichten und Sorgen zu ihm. Teile dieser Geschichten finden sich jetzt in der neuen humorvollen ARD Mediathek-Miniserie "Schleudergang" wieder. Bei 3nach9 erzählt Dirk Martens, warum Wäsche von Frauen komplizierter zu legen ist, über den Unterschied zwischen dem "Service Deluxe" und dem "Service Light" und wie es dazu kam, dass es inzwischen zwei "Freddy Leck"-Filialen in Tokio gibt.Ann-Kathrin "Affe" BendixenAm liebsten reist sie ganz allein durch die Welt: Ann-Kathrin Bendixen. Ihr einziger Begleiter: ein Motorrad. Auf YouTube und Instagram teilt die 24-Jährige die Erlebnisse ihrer aufregenden Reisen. Aufgewachsen in Timmersiek, einem Dorf in Schleswig-Holstein mit nur 34 Einwohnern, erkrankt sie vor ein paar Jahren schwer. Eine Not-OP rettet ihr Leben. Diese Erfahrung ermutigt sie, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie kauft sich ein Motorrad und startet im August 2019 mit nur 400 Euro in der Tasche eine Weltreise, die ihr Leben verändert. Heute tauscht sie manchmal auch ihr Motorrad gegen einen Van aus und lässt sich von ihrer Katze auf ihren Reisen begleiten - ihre fast 500.000 Follower gewissermaßen im Gepäck. Wie sie zu ihrem tierischen Spitznamen "Affe" kam und ob die Teilnahme bei "Let's Dance" sie vor noch größere Herausforderungen stellt als ihre Reisen, berichtet die sympathische Norddeutsche bei 3nach9.Jean-Marie PfaffZwei Wochen vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft freut sich 3nach9 auf das Gespräch mit einem Mann, der es vom Straßenfußballer zum Welttorhüter des Jahres geschafft hat: Jean-Marie Pfaff. In den 1980er Jahren feiert er seine größten Erfolge mit der belgischen Nationalmannschaft und dem FC Bayern München, dort als Nachfolger von Sepp Maier. Mehrfach wird er Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger und begeistert sein Publikum auch mit solchen Aussagen: "Zuerst musst du ein guter Mensch sein, dann ein guter Torwart!" Eines der kuriosesten Tore der Ligageschichte kassiert "El Sympatico" ausgerechnet in Bremen. Warum der heute 70-Jährige während seiner Karriere nie im roten Trikot auflief, wie er dazu kam, sowohl in "Zärtliche Chaoten" mitzuspielen als auch eine legendäre Platte aufzunehmen und wie er und seine Frau den anstehenden 50. Hochzeitstag verbringen, berichtet Jean-Marie Pfaff bei 3nach9.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5790476