Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA stehen nächste Woche Daten zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Auftakt mache die Anzahl der offenen Stellen im April. Diese Maßzahl sei zuletzt ausgehend von einem hohen Niveau kontinuierlich zurückgegangen, was ein Indiz dafür sei, dass der in den letzten Jahren sehr überhitzte Arbeitsmarkt aktuell wieder in ein etwas ausgewogeneres Gleichgewicht zu finden scheine. Eine solche Entwicklung wäre auch für die Federal Reserve begrüßenswert, könne doch ein enger Arbeitsmarkt Inflationsdynamiken negativ beeinflussen. Der in weiterer Folge erscheinende Arbeitsmarktbericht, welcher sich bereits auf den Mai beziehe, erlaube hier zusätzliche Rückschlüsse. Im April seien die Zahlen zur Arbeitsmarktlage klar unter den Erwartungen ausgefallen, was ebenfalls auf einen balancierteren Arbeitsmarkt hinweise. ...

