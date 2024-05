Steigende Renditen vermiesen Aktien-Party von Sven Weisenhaus Am Montag kritisierte Torsten Ewert noch, dass Schlagzeilen wie "Zinssorgen vermiesen Nvidia-Party" nicht so recht zum Marktgeschehen passten. Und mit der heutigen Überschrift widerspreche ich ihm quasi. Wie passt das zusammen? Wie immer kommt es darauf an, was genau mit der Überschrift gemeint ist. Aktuell lässt sich an den Börsen beobachten, dass die Aktienkurse fallen, während die Renditen am Anleihemarkt steigen - was in der Vorwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...