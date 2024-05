Zofingen (ots) -Am Wochenende vom 21. - 23. Juni 2024 verwandelt sich die historische Zofinger Altstadt zum 24. Mal in ein schweizweit einzigartiges Genussparadies. Auch diesmal werden wieder rund 30' bis 35'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Diese dürfen sich auf eine einmalige Mischung aus stimmungsvollem Bio-Markt, nationaler Bio-Plattform und Festival für die ganze Familie freuen.Im riesigen Verkaufs- und Degustationsmarkt wartet eine breite Vielfalt an Bio-Produkten darauf, entdeckt zu werden. Aussteller aus Nah und Fern präsentieren ihre Spezialitäten, Neuheiten, Nischenprodukte und Dauerbrenner. An vielen Ständen kann nach Herzenslust degustiert werden, und wer Informationen aus erster Hand sucht, findet an den meisten Ständen den direkten Kontakt zum Produzenten und Händler. Die historische Altstadt von Zofingen, eine der besterhaltenen der Schweiz, bietet dazu den stimmungsvollen Rahmen.Wie jedes Jahr selbstverständlich mit dabei ist die Bio Suisse: In der "Bauerngasse" zeigt der Dachverband der Schweizer Knospe-Betriebe zusammen mit seinen Lizenznehmern die Vielfalt der Schweizer Bio-Landwirtschaft. Besonders gespannt sein darf man auch auf das vielfältige "Naturaplan-Village" des neuen Hauptsponsors Coop.Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drinOb landwirtschaftlicher Kleinstbetrieb oder Grossproduzent, Lebensmittelhändler oder Nonfood-Anbieter - allen Ausstellern gleich sind zwei Dinge: einerseits die Freude am persönlichen Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern und andererseits die Tatsache, dass sie für die Teilnahme am Bio Marché strenge Zulassungsbedingungen erfüllen müssen. Deren Einhaltung wird durch eine unabhängige Fachstelle mit einer Bio-Kontrolle vor Ort kontrolliert.Der Bio Marché ist aber nicht einfach "nur" eine Verkaufsmesse, sondern auch ein riesiges Geniesser- und Erlebnisfestival: Bio-Festwirtschaften locken mit Köstlichkeiten, ein Besuch im mit viel Liebe eingerichteten Streichelzoo ist ein Genuss, und natürlich fehlen auch spezielle Angebote für Kinder nicht. Gaukler und Strassenmusiker verschiedenster Stilrichtungen verbreiten tagsüber fröhliche Festivalstimmung, und bei der Markthalle gibt's am Freitag und Samstag nach Marktschluss ein Konzert. Der Eintritt zum Bio Marché ist frei!www.biomarche.chPressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chBildauswahl:www.biomarche.ch/bilderOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100919961