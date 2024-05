Rendsburg (ots) -Die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, das Nordkolleg Rendsburg und das Kultur.Kompetenzzentrum von Dataport haben heute in Rendsburg gemeinsam den Kultur.Campus.Digital eröffnet. Das neue Forum befindet sich in den Räumen des Nordkollegs. Sein Angebot richtet sich an die Kulturinstitutionen im Land.Der inhaltliche Fokus des Kultur.Campus.Digital liegt auf der Frage, wie kulturelle Institutionen die digitale Transformation nachhaltig vollziehen können. Mit diversen Veranstaltungen, wie Sprechstunden und Informationsveranstaltungen wie zum Beispiel einer Klimawerkstatt lädt der Kultur.Campus.Digital dazu ein, die Themen Kultur, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam zu diskutieren. In einem Showroom werden Lösungen für die nachhaltige, digitale Transformation gezeigt. Darunter zum Beispiel ein Klimarechner, der es ermöglicht, die Klimaeffizienz zum Beispiel von Ausstellungen zur errechnen oder Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen für den Einsatz im Kulturbetrieb.Ziel der Initiatorinnen und Initiatoren ist es, gemeinsam zu entwickeln und zu verproben, wie Klimaschutz und nachhaltiges Handeln im Kulturbetrieb möglich sind. Mit dem Kultur.Campus.Digital ist dafür ein Ort für Diskussion, Vernetzung und Austausch geschaffen worden, von dem Kulturschaffende aller Sparten profitieren können.Prof. Dr. Martin Lätzel, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek:"Die Zukunft ist digital. Aber nicht alles, was digital ist, ist auch nachhaltig. Dafür wollen wir in der Kultur das Bewusstsein schärfen. Wo bringen und digitale Anwendungen weiter und wie können wir diese ökologisch gestalten."Silke Tessmann-Storch, Vorständin Lösungen von Dataport:"Das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Der Kultur.Campus.Digital will neue Wege der digitalen Kultur- und Wissensvermittlung aufzeigen und dabei das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen im Kulturbetrieb stärken. Umso mehr freue ich mich, dass unser Kultur.Kompetenzzentrum den Campus mit aufbaut und mit seiner Expertise insbesondere im Bereich digitaler Anwendungen im Kulturbereich unterstützt."Guido Froese, Akademieleiter und Geschäftsführer der Nordkolleg Rendsburg gGmbH:"Das Nordkolleg ist als Ort angewandter Betriebsökologie in Klima- und Umweltschutzfragen bereits gut aufgestellt und ist Träger des Umweltpreises der Wirtschaft. Wir freuen uns, dass wir mit dem Kultur.Campus.Digital auch die digitalen Aspekte kultureller Arbeit gemeinsam in den Fokus nehmen."Schleswig-holsteinische LandesbibliothekDie Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek ist eine öffentlich zugängliche Einrichtung für das gesamte Land Schleswig-Holstein und für seine Bürgerinnen und Bürger. Als wissenschaftliche Regionalbibliothek und hat sie die Aufgabe, Medien sowie Bilder, Fotografien, Manuskripte und vieles mehr mit Bezug zur Geschichte, Landeskunde, Tradition und Kultur Schleswig-Holsteins und seiner direkten Nachbargebiete, insbesondere aus Dänemark, zu sammeln, zu archivieren, zu erschließen, nachhaltig zu erhalten, bibliographisch nachzuweisen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu vermitteln. Das Zentrum für Digitalisierung und Kultur an der Landesbibliothek Schleswig-Holstein nimmt unterschiedliche Aufgaben in der kulturellen Infrastruktur des Landes Schleswig-Holstein wahr. Zu einer der grundlegenden Aufgaben gehört es, aktuelle Entwicklungen in der digitalen Transformation in Gesellschaft und Kultur zu erkennen, aufzugreifen und zu verfolgen. Das Zentrum für Digitalisierung ist digitaler Knotenpunkt für die kulturelle Infrastruktur des Landes und bietet Möglichkeiten für digitale Innovationen. Mit Bildungsangeboten, Treffpunkten, Projekten, Beratungen, Publikationen und der Initiierung von Forschungsvorhaben für die Kulturelle Infrastruktur diskutiert das Kompetenzzentrum Fragestellungen und präsentiert Lösungsansätze.NordkollegDas Nordkolleg Rendsburg ist eine Akademie für kulturelle Bildung und ein zentral in Schleswig-Holstein gelegenes Tagungszentrum mit 220 Betten. Musik, Literatur & Medien, Sprachen & Kommunikation sowie Kultur & Transformation stehen im Fokus des Akademiebetriebs. Mit seinem Programm setzt das Nordkolleg innovative Impulse im Spannungsfeld zwischen Praxisorientierung und Fachwissenschaft und bietet auf seinem Campus intensive Lernerlebnisse.DataportDataport ist IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen begleitet den öffentlichen Sektor als Partner in allen Digitalisierungsvorhaben von der ersten Idee bis zum sicheren Betrieb. Dazu kooperiert Dataport mit Anbietern aus der Region und unterstützt die föderale IT-Kooperation. Als Anstalt öffentlichen Rechts wird Dataport getragen von den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie vom kommunalen IT-Verbund Schleswig-Holstein. Dataport hat rund 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2023 einen voraussichtlichen Umsatz von 1,36 Milliarden Euro.Pressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5790358