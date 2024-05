Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Verluste wettgemacht und ist wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0817 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Noch stärker zeigt sich allerdings der Schweizer Franken. So unterschritt der Euro zwischenzeitlich die Marke bei 0,98 Franken und wird derzeit zu 0,9808 gehandelt. Am Morgen waren es noch 0,9850 und noch am Vortag über 0,99 ...

