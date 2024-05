Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -In Indiens pulsierendem zahnmedizinischen Umfeld zeichnet sich Illusion Aligners als vertrauenswürdiger Hersteller von Clear Aligners aus. Die Marke ist bekannt für ihr Engagement für hervorragende Leistungen und den Einsatz modernster Technologie und hat sich sowohl bei indischen als auch bei internationalen Zahnärzten große Anerkennung erworben. Doch ihr neuestes Projekt übertrifft ihre bisherigen Erfolge. Das Unternehmen Illusion Aligners, das neue Wege in der Innovation beschreitet, hat eine monumentale Kreation vorgestellt: The Biggest Aligner, die sie in das renommierte India Book of Records katapultiert hat.Frau Kashmira Shah, die Jurorin des India Book of Records, verlieh die prestigeträchtige Auszeichnung am 19. April 2024 an Rajesh Khakhar, den Gründer, und Mitesh Kariya, den COO von Illusion Aligners. Dieser unvergessliche Moment wurde vom Team Illusion freudig gefeiert und markierte einen historischen Meilenstein auf ihrer Reise. Der Preisrichter lobte das Team für seine Bemühungen und lobte den visionären Ansatz von Rajesh Khakhar und CEO Sameer Merchant. Herr Khakhar startete das Unternehmen mit einem Team von zwei Mitarbeitern, das unter der Leitung des CEO, Herrn Sameer Merchant, zu neuen Höhenflügen ansetzte.Dieser Biggest Aligner hat die beeindruckenden Maße von 1900 mm Breite und 1650 mm Höhe und wurde sorgfältig aus Taglus PETG Material gefertigt. Diese Kreation wurde in einem sorgfältigen achtstufigen Prozess hergestellt, der mit der Sammlung von Abdrücken, dem Gießen und dem Drucken von 3D-Modellen begann, gefolgt von Thermoformung und präziser Lasermarkierung. Anschließend wurde es einer gründlichen Endbearbeitung, Politur und Qualitätskontrolle unterzogen, bevor es sorgfältig verpackt wurde. Sie wurde am 15. Februar 2024 offiziell aufgenommen. Mit dieser bemerkenswerten Leistung haben sie sich in die Geschichte eingeschrieben. Sein Einfluss ist ein Zeichen für die Qualität und Präzision des Unternehmens bei der Herstellung dieses bemerkenswerten Aligners.Die bahnbrechende Errungenschaft des Unternehmens, die Entwicklung von The Biggest Aligner, ist ein bedeutender Meilenstein in der Dentalindustrie, der seine Führungsrolle und Innovation unter Beweis stellt. Mit der Herstellung des größten Aligners in Indien unterstreicht das Unternehmen sein Ethos, große Träume zu wagen und noch mehr zu erreichen. Diese beeindruckende Kreation ist ein Beweis für ihr Engagement zur Förderung eines gesunden Lächelns und des allgemeinen Wohlbefindens der Patienten.Illusion Aligners ist seit mehr als 35 Jahren im Illusion Dental Lab verwurzelt und definiert die Zahnheilkunde neu, indem es sich das Vertrauen und die Anerkennung der Zahnärzteschaft verdient. Bekannt für seine Premium-Qualität und US FDA-zertifizierten Aligner, hat Illusion Aligners maßgeblich dazu beigetragen, die Aligner-Zahnarztpraxis in Indien zu verändern. Illusion Aligners bietet mehrere Varianten von Alignern an, darunter Illusion Aligners PRO, Illusion Aligners Aesthetic und Illusion Aligners FLX. FLX ist die neueste Version, die eine schnellere Behandlung auf komfortable Weise ermöglicht. Das Engagement der Marke für herausragende Leistungen zeigt sich in der breiten Palette an Aligner-Varianten, die Zahnärzten und Patienten je nach ihren Anforderungen mehrere Optionen zur Auswahl bieten.Illusion Aligners, angetrieben von der Vision, die Zahnmedizin zu revolutionieren, bleibt an der Spitze der Innovation. Das unermüdliche Engagement des Unternehmens für die weltweite Neugestaltung der Zahnpflege, das über die Grenzen hinausreicht, zeigt sich in seinen bahnbrechenden Produkten.Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen von Illusion Aligners, einer Marke, die sich der Verbesserung der Mundgesundheit verschrieben hat.Erfahren Sie mehr über sie auf:Website-Link:https://www.illusionaligners.com/Folgen Sie Illusion Aligners auf:Instagram:https://www.instagram.com/illusion_aligners/ Facebook:https://www.facebook.com/illusionaligners/ LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/illusion-aligners/ YouTube:https://www.youtube.com/@Smilesbyillusion_aligners Twitter:https://twitter.com/IllusionAlignerFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2425632/Illusion_Aligners_India_Book_of_Records.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/illusion-aligners-erzielt-mit-seinem-groWten-aligner-in-indien-einen-rekord-302159321.htmlPressekontakt:Dr. Samia Shaikh | contentwriter3@illusiondental.com | +919699964099Original-Content von: Illusion Aligners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175046/5790521