Der Softwareriese Salesforce hat am Vorabend mit seinem Geschäftsausblick die Anleger schockiert. Analysten sprechen von einer bedenklichen Entwicklung. Die Aktie des Dow-Jones-Unternehmens bricht vorbörslich zweistellig im Kurs ein und zieht die US-Börsen nach unten. Salesforce kämpft wegen der trüberen Wirtschaftslage zusehends mit einem gedämpften Wachstum. Für das laufende zweite Quartal peilen die Kalifornier nur ein Umsatzplus auf Jahressicht von bis zu acht Prozent an, was erstmals seit Start ...

