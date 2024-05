© Foto: picture alliance/KEYSTONE | GIAN EHRENZELLER



Der Daten- und KI-Spezialist Palantir hat einen Großauftrag der US-Armee erhalten, die Aktie legt zu. So können Anleger ihre Renditechancen weiter optimieren.Palantir, Spezialist für die KI-gestützte Auswertung großer Datenmengen, kann am Donnerstag einen weiteren Vertragserfolg präsentieren. Das Unternehmen hat sich einen Großauftrag der US-Armee gesichert. Palantir soll Plattform für Gefechtsfeldauswertung entwickeln In den kommenden fünf Jahren soll Palantir für das US-Verteidigungsministerium einen Prototypen für die KI-Plattform Maven entwickeln. Laut des Finanznachrichtendienstleisters Bloomberg arbeitet die US-Armee bereits seit 2017 an einer Objekterkennungssoftware, die künftig in …