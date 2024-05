HTEC, ein globales Unternehmen für digitale End-to-End-Produktentwicklung und Ingenieurdienstleistungen, hat kürzlich Mark Scrivener zum Geschäftsführer für Großbritannien ernannt. Als starker Befürworter von UX-Initiativen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, hat Mark eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Produktinnovationen und der Steuerung digitaler Transformationen. Als Country Director wird er sich auf die Verfeinerung von Geschäftsstrategien, die Pflege von Partnerschaften und die Zusammenstellung von Teams konzentrieren, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Seit der Gründung seiner britischen Niederlassung im Jahr 2018 hat HTEC mit regionalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet um sie bei der Entwicklung und Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. Für Mark sind zukunftsweisende Strategien, Spitzentechnologien und ein nutzerzentrierter Ansatz ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

"Der britische Markt ist durch schnelle Veränderungen und harten Wettbewerb gekennzeichnet. Um zu florieren, brauchen Unternehmen Agilität und Weitsicht. Bei HTEC nutzen wir die Marktforschung und die neuesten Branchen- und Technologietrends, um innovative Produkte zu entwickeln, die in den Unternehmen unserer Kunden etwas bewirken. Mehr denn je liegt der Schlüssel in der geschickten Nutzung umfangreicher Daten, um das Nutzererlebnis zu personalisieren."

Als Country Director wird Mark seine umfassende Erfahrung in verschiedenen Branchen und seine außergewöhnlichen Kenntnisse des britischen Marktes einsetzen, um die Aktivitäten von HTEC in Großbritannien weiter auszubauen. Er glaubt, dass die Fähigkeit, End-to-End-Lösungen anzubieten, die die gesamte Customer Journey abdecken, HTEC von der britischen Konkurrenz abhebt.

"Ich kam zu HTEC als Teil von Momentum Design Lab, dem führenden, preisgekrönten britischen UX-Design-Unternehmen, das 2021 von HTEC übernommen wurde. Die Mischung aus Momentums Produkt- und UX-Design-Fähigkeiten und HTECs tiefgreifender technischer Expertise ermöglicht es uns, ein Problem aus mehreren Perspektiven zu betrachten Design, Produkt, Technik und Erfahrung. Wir besetzen diesen Mittelweg mit beträchtlichem Geschick, indem wir Herausforderungen angehen und dabei eine Agilität beibehalten, die den meisten Unternehmen fehlt."

Was die strategischen Pläne betrifft, so wird das britische Team weiter ausgebaut, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Technik, Führung und Geschäftsentwicklung liegt. Unser neuer Geschäftsführer freut sich auf den persönlichen Austausch mit unseren Partnern und lädt potenzielle Kunden zu einem Besuch in unserem Londoner Büro ein.

HTEC ist ein globales Unternehmen für Digitaltechnik, Produktentwicklung und Technologie-Engineering, das die technologische Entwicklung der einflussreichsten Unternehmen der Welt vorantreibt von bahnbrechenden Startups bis hin zu den Fortune 500. Mit mehr als 2.000 Experten in ganz Nordamerika und Europa ist HTEC ein idealer Technologiepartner für Kunden und die ultimative Wachstumsplattform für Mitarbeiter.

