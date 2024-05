Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Bostic, sagte am Donnerstag, dass der Inflationspfad holprig sein wird und eine geringere Inflationsbreite das Vertrauen in eine Zinssenkung stärken würde. Wichtige Zitate Der Inflationspfad wird holprig sein. Der allgemeine Inflationstrend ist rückläufig. Der Weg zu 2% Inflation ist nicht gesichert. ...

