Manfred Schmid und Ulrich Kirstein sprechen über die längerfristige Entwicklung im Dax, den Hype um Nvidia. Die planen einen Aktiensplit, was bedeutet das für Anleger, führt dies zu einem optischen Kursrutsch oder was passiert da genau? Und dann geht es noch um eine Goldene Gans, die an die Börse will. Börse am Donnerstag - live aus der Marktsteuerung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...