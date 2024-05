NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es am Donnerstag zunächst weiter bergab gegangen. Auch schwache Wachstumsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft konnten die anhaltenden Sorgen wegen wohl noch länger hoher Zinsen nicht beschwichtigen. Dazu drückte ein enttäuschender Ausblick von Salesforce insbesondere im Leitindex Dow Jones Industrial auf die Stimmung.

Im frühen Handel sank der Dow um 0,96 Prozent auf 38 071,67 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,31 Prozent auf 5250,44 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,44 Prozent auf 18 654,14 Punkte nach./gl/he

