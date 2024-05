Die ÜS-Börsen starten heute schwach in den Handelstag. Umso mehr sticht Birkenstock heraus. Der Sandalenhersteller präsentierte vorbörslich neue Zahlen und hob dabei zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie hebt es daraufhin aus den Latschen. Über zehn Prozent stehen als Plus auf der Kurstafel.Der Sandalenhersteller Birkenstock erwartet nach einem schwungvollen Quartal auch im Gesamtjahr bessere Geschäfte. Der Umsatz dürfte im bis Ende Oktober laufenden Geschäftsjahr 2023/24 währungsbereinigt ...

