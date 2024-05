Hengqin, China (ots/PRNewswire) -Am 26. Mai fanden die Hengqin Globale Investitionsförderungskonferenz 2024 und die Unterforen (Abkürzung: die Förderungskonferenz) statt.Ein Bild der EröffnungszeremonieAn dieser Konferenz nahmen Liu Xianfa, Sonderbevollmächtigter des Auswärtigen Amtes in der Sonderverwaltungszone Macau der Volksrepublik China, Li Weinong, Direktor des Exekutivausschusses der Intensiven Guangdong-Macao-Kooperationszone in Hengqin (Abkürzung: die Kooperationszone), Huang Zhihao, stellvertretender Sekretär des KPCh-Komitees und Oberbürgermeister der Stadt Zhuhai, Nie Xinping, Fu Yongge und Su Kun, stellvertretende Direktoren des Exekutivausschusses der Kooperationszone bzw. weitere Regierungsvertreterinnen und -vertreter teil. Die Konferenz zog auch über 1000 Investoren der Macau Handelskammer sowie in- und ausländische Schlüsselunternehmen an. Die Gäste, die an dieser Konferenz teilnahmen, kamen aus 42 Ländern und Regionen wie Portugal, Brasilien, Singapur und Malaysia, etc. Die Teilnahmemöglichkeiten hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark erweitert.Li Weinong sagte in seiner Rede, dass Hengqin zu dieser Zeit in die "Blütezeit" von Handels- und Investitionsmöglichkeiten eintrete. Er wolle in- und ausländischen Unternehmer einladen, in Hengqin zu investieren und sich die Entwicklungsmöglichkeiten zu teilen.Su Kun förderte und präsentierte das offene Investitionsumfeld in der Kooperationszone. Er betonte auch, dass die vier wichtigsten Wachstumsindustrien seit der Einführung des klassifizierten Management (https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/klassifiziertes+Management)s in die Kooperationszone vor einer Vielzahl von positiven Entwicklungen bzw. neuen Entwicklungsmöglichkeiten stehen.Auf Einladung dieser Konferenz erzählten die Vertreter von Wisewave (Zhuhai) Technology Co., Ltd. und Airbus Corporate Helicopters China ihre Investitionen sowie Entwicklungen in Hengqin.Neun Forschungsexperten, Wissenschaftler und Unternehmer wurden eingeladen, als "Empfehlungsgeber von Hengqin" zu dienen. Sie werden mit sechs "Wortführern von Hengqinn" zusammenarbeiten, um Hengqin auf der ganzen Welt zu publizieren. Die Interview-Reihe "Empfehlungsgeber von Hengqin" wird ab Juni gesendet.Darüber hinaus gehörte zu den Höhepunkte (https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/H%C3%B6hepunkte)n der diesjährigen Konferenz die Ausstellung der Errungenschaften der vier wichtigsten Wachstumsindustrien, in der die industriellen Entwicklungsleistungen in der Kooperationszone in den letzten Jahren dargestellt wurden. Bis zum Ende der Konferenz am Abend des 26. Mai sahen mehr als 69.000 Menschen die Online-Live-Förderungskonferenz an.Am 27. Mai wurden gemeinsam mit der Konferenz mehrere Unterforen abgehalten, in denen die Themen wie integrierte Schaltungen (https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/integrierte+Schaltungen), traditionelle chinesische Medizin, Markenindustrien, moderne Finanzwirtschaft (https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/modernen+Finanzwirtschaft), Kulturtourismus, Ausstellung, Handel und Cross-Border-E-Commerce, etc. behandelt wurden. Dabei diskutierten die Branchenvertreter miteinander intensiv über die industrielle Entwicklung und dadurch sollte eine Brücke für Kommunikation und Kooperation in den Industrien aufgebaut werden.(Quelle: Büro der Wirtschaftsentwicklung der Intensiven Guangdong-Macao-Kooperationszone in Hengqin )Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423506/2024_Hengqin_Global_Investment_Promotion_Conference_Kicks_Off.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-eroffnung-der-hengqin-globale-investitionsforderungskonferenz-2024-stattgefunden-302159535.htmlPressekontakt:kikiwangq@163.comOriginal-Content von: Economic Development Bureau of the Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175048/5790647