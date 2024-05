Die Tholos Foundation, eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für die Belange der Verbraucher einsetzt, hat heute auf einer Veranstaltung in Brüssel, die vom Parliament Magazine ausgerichtet wurde und an der auch der schwedische Europaabgeordnete Johan Nissinen teilnahm, drei Weißbücher vorgestellt, die die Risiken eines Verbots von Aromen in Vaping-Produkten aufzeigen. Die Berichte befassen sich mit den Auswirkungen von Aromaverboten in der Praxis, mit bewährten Verfahren zur Aufklärung erwachsener Raucher und zur Einschränkung des Konsums bei Minderjährigen sowie mit der Analyse der öffentlichen Reaktionen auf die öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission im Jahr 2023.

Von der Tholos Foundation in Auftrag gegebene und von Ipsos in mehreren Ländern durchgeführte Umfragen haben gezeigt, dass eine signifikante Mehrheit der Dampfer andere Aromen als Tabak verwendet, um das Rauchen zu reduzieren oder aufzugeben. So gaben 83 der Vaping-Nutzer in Deutschland an, dass Aromen für ihre Entscheidung zum Vaping ausschlaggebend sind, und ähnlich hohe Prozentsätze wurden aus Belgien, den Niederlanden und Schweden gemeldet. Die Studie zeigt auch, dass in Ländern, in denen Aromen verboten sind, viele Dampfer wieder zum Rauchen zurückkehren oder auf Schwarzmarktalternativen ausweichen, und verweist auf zahlreiche wissenschaftliche Studien, die bestätigen, dass Aromen für die Wirksamkeit von Vaping-Erzeugnissen bei der Raucherentwöhnung entscheidend sind.

Angesichts der in Kürze stattfindenden Europawahlen müssen die politischen Entscheidungsträger unbedingt die Bedenken der Wähler berücksichtigen und weitreichende Beschränkungen für lebensrettende Rauchalternativen ablehnen. Es wird erwartet, dass das neue europäische Mandat eine neue Überarbeitung der Tabakproduktrichtlinie des Blocks vorantreiben wird, und die Verbraucher haben bereits mit überwältigender Mehrheit auf eine öffentliche Konsultation reagiert, in der sie die Bedeutung von Vapes bei der Raucherentwöhnung betonen.

Anstelle von Produktverboten wird in den Papieren eine Reihe politischer Alternativen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit untersucht, wobei der Schwerpunkt auf einer besseren Durchsetzung bestehender Gesetze, der Einschränkung von Geschmacksbeschreibungen und Kommunikation, der Beschränkung des Verkaufs auf Geschäfte, die nur Erwachsenen vorbehalten sind, und der Offenheit gegenüber technologischen Innovationen liegt.

Tim Andrews, Direktor für Verbraucherfragen und einer der Autoren des Berichts, sagte: "Die Beweise sind eindeutig: Aromen in Vaping-Produkten sind entscheidend, um Rauchern beim Aufhören zu helfen. Ein Verbot von Aromen würde einen Schwarzmarkt schaffen und die Menschen zurück zum Rauchen treiben. Unsere Berichte bieten einen evidenzbasierten Ansatz, der rigorose Strafverfolgung, Aufklärung und technologische Innovationen kombiniert, um das Experimentieren von Minderjährigen einzudämmen und gleichzeitig die Vorteile für erwachsene Raucher zu erhalten.

"Angesichts der bevorstehenden Europawahlen ist es wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger die Bedeutung von Strategien zur Schadensbegrenzung erkennen. Unsere Ergebnisse unterstützen einen ausgewogenen Ansatz, der die öffentliche Gesundheit schützt und Rauchern hilft, auf sicherere Alternativen umzusteigen

Die Berichte können heruntergeladen werden unter www.tholosfoundation.org/thr

