Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Verluste wettgemacht und ist wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0840 Dollar und hat damit weiter an Boden gutgemacht. Der Franken zeigt sich zum Euro weiter relativ stark, die Gemeinschaftswährung bleibt mit aktuell 0,9806 aber knapp über der Marke von 0,98 Franken. Am Vormittag unterschritt der Euro diese zwischenzeitlich. Deutlicher ...

