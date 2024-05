Durch progressivere Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums ließen sich laut einer neuen Plattform, die Länder dazu animieren möchte, Schwedens Beispiel zu folgen und rauchfrei zu werden, Millionen von Leben retten. Im Rahmen der Vorbereitungen auf den Weltnichtrauchertag (World No Tobacco Day, WNTD) am 31. Mai fordert Quit Like Sweden , eine Anfang des Jahres in Brasilien gegründete Plattform, bewährte Strategien zur Optimierung des weltweiten Kampfes gegen das Rauchen.

Traditionell wird am WNTD ausschließlich dazu aufgerufen, das Rauchen ganz aufzugeben. Quit Like Sweden argumentiert jedoch, es sei an der Zeit, dass politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörden, Regierungen, die Medien und die allgemeine Öffentlichkeit sinnvolle Diskussionen über die Strategien führen, die die verheerenden Folgen des Rauchens und von Krankheiten, die mit dem Rauchen in Zusammenhang stehen, mindern.

Suely Castro, Gründerin von Quit Like Sweden, weist nachdrücklich auf die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes hin und führt dabei die schwedischen Erfahrungen und die bemerkenswerten Fortschritte bei der Eindämmung des Tabakkonsums an.

"An jedem Weltnichtrauchertag argumentiert die internationale Gemeinschaft, eine Welt ohne Zigaretten sei das ultimative Ziel. An diesem Weltnichtrauchertag sollte nicht darüber diskutiert werden, was möglich ist. Stattdessen sollten wir uns ansehen, was bereits in dem einzigen Land getan wird, das kurz vor der Rauchfreiheit steht: Schweden", sagte Suely Castro.

Schweden hat nicht nur Maßnahmen zur Aufgabe und Vorbeugung des Rauchens rigoros umgesetzt. Zudem hat es Rauchern ermöglicht, sicherere Alternativen zu wählen. Dieser Ansatz basiert auf dem, was Frau Castro als die drei As bezeichnet das heißt die Zugänglichkeit (Accessibility), Annehmbarkeit (Acceptability) und Erschwinglichkeit (Affordability) sichererer Alternativen -, und hat dazu geführt, dass Millionen von Schwedinnen und Schweden das Rauchen aufgeben und auf sicherere Alternativen umsteigen.

"In Schweden konsumiert einer von vier Erwachsenen täglich Nikotin. Das entspricht zwar den Zahlen in anderen europäischen Ländern, jedoch ist die Krebsinzidenz in Schweden 41 niedriger, und was Todesfälle im Zusammenhang mit dem Rauchen angeht, hat Schweden weniger als die Hälfte als 24 der anderen 26 EU-Länder zu verzeichnen", sagte Castro.

"Das gilt in europäischen Ländern, die ähnliche Bestimmungen haben wie Schweden, jedoch nicht dessen umfassenden Ansatz zur Ausmerzung des Rauchens. Stellen Sie sich nur einmal vor, welche globalen Folgen es haben könnte, wenn wir dem schwedischen Beispiel folgen würden."

"Wir sind in der Lage, Millionen von Leben zu retten, durch die bloße Replizierung eines Modells, das in Schweden schon so gut funktioniert hat", sagte sie. "Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um diese Diskussion zu beginnen."

Hintergrund

Quit Like Sweden ist eine gemeinnützige Plattform, die Länder dazu anregen möchte, die schwedischen Erfahrungen im Rahmen einer umfassenden Strategie zu replizieren, die auch Maßnahmen und Programme mit dem Schwerpunkt Aufgabe und Vorbeugung des Rauchens umfasst und es Rauchern ermöglicht, Alternativen zu wählen.

Wir setzen uns nicht für die Abschaffung von Maßnahmen und Programmen ein, die zur Aufgabe und Vorbeugung des Rauchens beitragen, sondern appellieren an alle politischen Entscheidungsträger in allen Ländern, zwischenstaatliche und nicht-staatliche Organisationen, diese Maßnahmen und Programme zu ergänzen.

Schwedens Statistiken

Ergebnis der Maßnahmen Schwedens zur progressiven Eindämmung des Tabakkonsums:

Schweden ist das einzige Land der Welt, das offiziell "rauchfrei" sein wird, wenn die Raucherprävalenz Ende dieses Jahres unter 5 fällt. Die Raucherquote in anderen europäischen Ländern ist 5-mal höher als in Schweden. 24 der 27 EU-Länder verzeichnen eine mindestens doppelt so hohe Rate der durch Rauchen bedingten Todesfälle wie Schweden. Die Krebsinzidenz ist in Schweden 41 niedriger als im Rest von Europa, was 38 weniger krebsbedingten Todesfällen insgesamt entspricht.

