Das globale Netzwerk We Are Innovation hat heute die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die zeigt, dass drei Viertel der Raucher fälschlicherweise glauben, dass Vaping genauso schädlich ist wie Rauchen.

Eine von Ipsos durchgeführte Untersuchung zeigt, dass 74 Prozent der Raucher weltweit glauben, dass Vaping mindestens genauso schädlich ist wie Rauchen. Diese alarmierende Fehleinschätzung setzt einen Kreislauf von vermeidbaren Krankheiten und Todesfällen fort, da die Menschen davon abgehalten werden, auf sicherere Alternativen umzusteigen. Die potenziellen Folgen dieser Entwicklung sind verheerend.

Länder, in denen die Raucherprävalenz erfolgreich gesenkt werden konnte, haben den Rauchern den Zugang zu alternativen Produkten wie Vapes und Nikotinbeuteln ermöglicht und sie gleichzeitig genau über deren relative Risiken informiert.

Schweden hat die Raucherquote auf 5,6 Prozent gesenkt und liegt damit knapp über dem Schwellenwert, ab dem ein Land offiziell "rauchfrei" wird. Gleichzeitig hat Neuseeland, das erst kürzlich rauchfreie Alternativprodukte eingeführt hat, die Raucherquote in nur wenigen Jahren auf 6,5 Prozent gesenkt.

Nehmen wir an, dass ein erheblicher Teil der Raucher nach wie vor den falschen Eindruck hat, dass Vaping genauso schädlich ist wie Zigarettenrauchen. In diesem Fall werden Raucher davon abgehalten, auf das Vaping umzusteigen, und sind zu einem Leben in Krankheit und vorzeitigem Tod verurteilt, obwohl es stichhaltige Beweise dafür gibt, dass Vaping zu 95 Prozent weniger schädlich ist und Rauchern wirksam dabei hilft, mit dem Rauchen aufzuhören.

Federico Fernandez, CEO von We Are Innovation, erklärte anlässlich des Welt-Vape-Tags, dass sich die Art und Weise, wie die Gesundheitsbehörden über das Vaping sprechen, grundlegend ändern müsse:

"Vaping ist eine der Erfolgsgeschichten des 21. Jahrhunderts im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Jahrhunderts. Die Innovation hat uns ein Produkt beschert, das nachweislich 95 Prozent weniger schädlich ist als Rauchen. Aber Fehlinformationen sind weit verbreitet und drohen, unseren Fortschritt zu untergraben. Die Gesundheitsbehörden können dies nicht länger ignorieren die Raucher müssen Zugang zu akzeptablen und erschwinglichen Vapes haben, um ihnen den Umstieg zu erleichtern."

ÜBER WE ARE INNOVATION

We Are Innovation ist ein Netzwerk von Einzelpersonen und Institutionen, die fest an die Kraft der Innovation glauben, um den Fortschritt voranzutreiben und die dringendsten Probleme der Welt zu lösen. Mit einer globalen Präsenz, die mehr als 40 Think Tanks, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen umfasst, repräsentiert WAI die vielfältigen Stimmen einer globalen Zivilgesellschaft, die sich für die Förderung der menschlichen Kreativität, die Nutzung neuer Technologien und die Förderung innovativer Lösungen einsetzt. Durch unseren kollaborativen Ansatz und unser innovatives Fachwissen sind wir die Speerspitze eines weltweiten Wandels. Besuchen Sie uns unter https://weareinnovation.global/.

