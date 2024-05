Die Varta-Aktie notiert aktuell bei 11,06 €, was einer geringfügigen Verbesserung von 0,45% im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Nach dem beträchtlichen Kursrückgang am Mittwoch von über 5,4 % folgte eine bemerkenswerte Erholung mit einem Anstieg von 2,28 %. Dieses Kursverhalten bietet einen möglichen Hoffnungsschimmer in einer Zeit, in welcher der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...