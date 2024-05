Schon am Dienstag tauchten Gerüchte auf, laut denen Rheinmetall als neuer Sponsor von Borussia Dortmund in Erscheinung treten könnte. Tags darauf bestätigte sich das Ganze und die beiden börsennotierten Unternehmen gaben einen über drei Jahre laufenden Sponsorenvertrag offiziell bekannt. Ein einstelliger Millionenbetrag wird wohl fließen, um das Logo von Rheinmetall in den nächsten drei Jahren öffentlichkeitswirksam auf den Banden im Signal-Iduna-Park zu präsentieren.Anzeige:Wahrscheinlich war es absehbar, dass dieser ...

