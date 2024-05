(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.05.2024 - Biotech-Aktien tendieren am Donnerstag überwiegend leichter. Der Handel verläuft in einem schwierigen Marktumfeld verhalten. Evotec rutschen ab. Zurückhaltung herrscht auch an der Wall Street.Der DAX verbessert sich um 0,2 Prozent auf 18.501 Punkte, angeführt von Bayer, Commerzbank und Adidas. Auf der Verliererseite stehen SAP Merck und Münchner Rück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...