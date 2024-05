Massives Misstrauen in Binance: Krypto-Wal zieht Millionenbetrag ab

In den letzten Jahren mussten Kryptoinvestoren eine ganze Reihe von großen Rückschlägen und sogenannten Black Swan Events verkraften. Das sind extrem unvorhersehbare Ereignisse, die meist sehr plötzlich und daher unerwartet auftreten. Dadurch haben sie meistens gewaltige Auswirkungen auf den gesamten Markt. Im Aktienmarkt war so ein Black Swan Event etwa die Finanzkrise 2008, als Lehman Brothers unerwartet pleite gingen.

Im Kryptomarkt steckt vielen Investoren natürlich viel mehr die überraschende FTX-Pleite von 2022 noch im Mark. Diese führte auch zu einer 25-jährigen Haftstrafe wegen Betrugs und Geldwäsche für den einst als "Krypto-Wunderkind" gefeierten Gründer Sam Bankman-Fried. Daher verwundert es wenig, dass viele Anleger sehr vorsichtig agieren. Besonders die Wale, die große Millionenvermögen in ihrer Wallet haben, sind seit der überraschenden Insolvenz von FTX besonders vorsichtig.

Wal zieht heute Morgen über 10 Millionen Dollar von Binance ab!

Einen sehr kapitalstarken Privatanleger scheint nun das Misstrauen in Binance gepackt zu haben. Heute Morgen zog er ein hohes Volumen, nämlich 2,43 Mio. $LDO (5,68 Mio. Dollar), 500 $ETH (1,89 Mio. Dollar), 58,08 Mrd. $SHIB (1,62 Mio. Dollar) und 102.884 $Pendle (637.000 Dollar) von Binance ab. Das macht in Summe fast 10 Millionen Dollar aus, wie Lookonchain heute auf X (ehemals Twitter) berichtete!

Ob der Krypto-Wal seine gesamten Gelder tatsächlich rein aus Misstrauen gegenüber Binance abgezogen hat, bleibt natürlich Spekulation. Allerdings hat sich auch Binance in den letzten Jahren nicht ausschließlich mit Ruhm bekleckert. Die Börse, auf der über 185.000.000 Millionen Krypto-Trader und Investoren handeln, hatte selbst mit massiven Rechtsproblemen in den USA zu kämpfen. Im Gegensatz zu FTX konnte eine Pleite - die zweifellos den gesamten Kryptomarkt ins Wanken gebracht hätte - abgewendet werden. Dennoch musste Binance eine Rekordstrafe von 4,3 Mrd. Dollar zahlen, zusätzlich von 50 Mio. Dollar, die der Gründer CZ persönlich zahlen musste. Zusätzlich bekam CZ eine viermonatige Haftstrafe wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen, kam jedoch im Vergleich zu Sam Bankman Fried sehr glimpflich davon.

Binance zwiegespaltenes Verhältnis zu den Strafverfolgungsbehörden

Trotz der massiven rechtlichen Probleme in der Vergangenheit, die Binance bewältigen musste, gibt sich das Unternehmen auch kooperativ den Behörden gegenüber. So bewahrte die Kooperation von CZ ihn nicht nur vor einer langjährigen Haftstrafe, sondern Binance gab heute auch bekannt, dass ihr "Head of Law Enforcement Training" Jarek gerade einen zweitägigen Workshop in Buenos Aires für 40 Ermittler des justiziellen Ermittlungskorps von Argentinien gegeben hat. Binance möchte den weltweiten Strafverfolgungsbehörden laut eigener Aussage mit ihrem Schulungsprogramm dabei helfen, illegale Aktivitäten im Kryptomarkt zu bekämpfen.

Our Head of Law Enforcement Training, Jarek, recently led a two-day workshop for 40 investigators from the Judicial Investigation Corps in Buenos Aires, Argentina.



This is part of our Global LE Training program to help global law enforcement agencies combat illicit activities. pic.twitter.com/h2eD144bxb - Binance (@binance) May 29, 2024

Binance über das Durchdrehen

Auch ansonsten lässt sich das Unternehmen keinerlei Besorgnis oder Ähnliches anmerken. Zumindest nichts, was einen Krypto-Wal dazu bewegen könnte, fast 10 Mio. Dollar aus Binance abzuziehen. Binance selbst twitterte heute jedenfalls fröhlich, dass der Kryptomarkt der einzige Markt wäre, an dem es eine gute Sache wäre, durchzudrehen. Ein versteckter Hinweis, oder ist man seitens des Unternehmens tatsächlich unbesorgt?

Crypto, the only market where going bananas is a good thing… - Binance (@binance) May 30, 2024

$BNB tritt seit Jahren auf der Stelle

Auch der hauseigene Coin von Binance $BNB tritt seit Jahren auf der Stelle. Der Coin bildet zwar die viertgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 88,13 Mrd. Dollar, hat sich aber in den letzten Jahren nicht wirklich vom Fleck bewegt. Das Allzeithoch liegt im Jahre 2021 bei 690 $. Dieses bildet seitdem einen massiven Widerstand und wird auf der Unterseite von der Unterstützungslinie bei 184 gestützt. Seit Jahren bewegt sich der Kurs in dieser Range. Das Alltime High konnte zwar einige Male angetestet, aber nie durchbrochen werden. Bedeutet der stagnierende Kurs von $BNB, dass Insider wenig Vertrauen oder gar Misstrauen in die größte Krypto-Börse der Welt haben?

($BNB befindet sich seit dem Allzeithoch von 2021 in einer ausgeprägten Seitwärtsrange - Quelle: Tradingview)

Könnte dieser Coin eine vielversprechende Alternative zu $BNB sein?

Während $BNB offenbar in einer Krise steckt oder zumindest nicht genügend Anlegervertrauen findet, um neue Höhen zu erreichen, gibt es andere Coins, die gerade ein Millionenvolumen einsammeln konnten, noch bevor sie offiziell an den Börsen gelistet wurden. Viele Anleger haben zum Beispiel großes Vertrauen in den Meme Coin $DOGEVERSE, wodurch innerhalb kurzer Zeit mehr als 15 Mio. Dollar im Presale eingesammelt werden konnten.

(Der Multichain-Coin $DOGEVERSE beendet in 3 Tagen den Vorverkauf und konnte über 15 Mio. Dollar einsammeln - Quelle: Dogeverse Website)

$DOGEVERSE wird zwar auf Ethereum ($ETH) geprägt, ist aber auf 6 verschiedenen Blockchains handelbar, unter anderem auch der BNB Smart Chain. Derzeit spricht vieles dafür, dass der Kurs nach dem Vorverkauf stark steigen könnte, wodurch Anleger jetzt die letzte Möglichkeit haben, $DOGEVERSE noch vor dem offiziellen Listing an den Börsen zu günstigeren Kursen zu kaufen.

