Der globale IT-Dienstleister FPT Software wurde im SAP Business Application Services for Mid-market Enterprises PEAK Matrix® Assessment 2024 der Everest Group als "Major Contender" positioniert und wurde erstmals in diesen Report aufgenommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240530329285/de/

(Graphic: Business Wire)

Bei dieser Studie werden 15 Anbieter bewertet, die auf SAP-Unternehmensanwendungsdienste für mittelständische Unternehmen spezialisiert sind. Die ausgewählten Anbieter werden einer der folgenden drei Kategorien zugeordnet: Leaders, Major Contenders und Aspirants. Diese Titel werden auf der Grundlage einer neutralen und akribischen Bewertung anhand von Kriterien wie Markteinfluss, Sichtbarkeit und Fähigkeiten und Kundenreferenzen sowie der kontinuierlichen Marktanalyse für SAP-Unternehmensanwendungsdienste verliehen.

Die SAP-Implementierungs- und -Wartungsdienste von FPT Software bauen auf einem robusten Fundament auf: einem umfangreichen Pool zertifizierter und erfahrener SAP-Ressourcen und praxisbewährten Projektmanagement-Frameworks mit fast 1.100 Zertifizierungen sowie einem engagierten SAP-Beraterteam, das Kunden in sechs Sprachen rund um den Globus unterstützt. FPT Software setzt die neuesten SAP-Lösungen ein, darunter SAP BTP, RISE with SAP und GROW, um seinen Kunden einen beispiellosen Mehrwert zu liefern.

"Unsere Aufnahme in den Report unterstreicht das langfristige Engagement von FPT Software für exzellente Leistungen bei ERP-Implementierungen und SAP-Lösungen weltweit. Seit mehr als zwei Jahrzehnten erbringen wir diese Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in zahlreichen Branchen, darunter Energie, BFSI, Chemie, Fertigung und Bauwesen. Unsere wettbewerbsfähige Preisgestaltung und unsere hohe Ressourcenbereitschaft verschaffen uns den entscheidenden Vorteil, um dafür zu sorgen, dass unsere Kunden ihre führende Position verteidigen können", erklärt Vu Tien Dat, FPT Software Chief Delivery Officer.

Im Jahr 2023 wurde FPT als eines von drei Unternehmen Südostasiens in die Gruppe der Regional Strategic Services Partner von SAP im Asien-Pazifik-Raum und in Japan aufgenommen. Dies ermöglichte dem Unternehmen, seine Branchenkenntnisse und Ressourcen für das Ziel einzusetzen, seinen Kunden in der Region erweiterte SAP S/4HANA Cloud-Migrationsservices und Managed Services anzubieten, die ihren wachsenden Anforderungen gerecht werden.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.000 Kunden zusammen, darunter 91 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240530329285/de/

Contacts:

Medienkontakt

Fr. Mai Duong

FPT Software

PR Manager

MCP.PR@fpt.com