Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastruktur-Anbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, gab heute eine Investition von bis zu 75 Millionen US-Dollar durch einen bestehenden Investor bekannt. Das zusätzliche Kapital wird die Geschäftsstrategie von Mavenir vorantreiben, die auf die End-to-End-Transformation von 5G ausgerichtet ist.

Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, kommentierte: "Mavenir ist weiterhin ein Branchenführer an der Spitze der Netzwerkinnovation und -automatisierung. Mit der Unterstützung unserer Investorengruppe werden wir unsere strategischen Investitionen in Open RAN- und 5G-Core-Lösungen beschleunigen und unsere Produkt-Roadmap effizient umsetzen. Wir freuen uns darauf, die Netze der Zukunft zum Nutzen unserer Kunden und Partner weiter auszubauen."

Terry Hungle, CFO von Mavenir, kommentierte: "Die unerschütterliche Unterstützung und das Vertrauen unserer Partner sind die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg. Dies positioniert uns für Wachstum, da wir die 5G-Transformation beschleunigen und die globale Expansion für unsere Produkte und Lösungen vorantreiben."

Über Mavenir:

Mavenir baut heute die Zukunft der Netzwerke mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die durch ihr Design umweltfreundlich sind und es Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte, programmierbare Netzwerke zu schaffen. Als Pionier von Open RAN und bewährter Branchen-Disruptor sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für die Automatisierung und Monetarisierung von Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.

