Der Chief Product and Strategy Officer von Saviynt wird einen Vortrag über die Zukunft der digitalen Identität halten

Saviynt, ein führender Anbieter von Cloud-Identitäts- und Governance-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine Identity Cloud auf der KuppingerCole's European Identity and Cloud Conference (EIC) vorgestellt werden wird. Die Teilnehmer können Saviynt am Stand Nummer 21 treffen, um zu erfahren, wie die intelligente konvergierte Plattform von Saviynt mit KI-Funktionen die Entscheidungsfindung verbessert, Anwendungen schützt, Identitäten sichert und die Produktivität in internen und externen Ökosystemen steigert.

Laut dem aktuellen Verizon Data Breach Investigations Report sind 68 der Datenschutzverletzungen auf den Menschen zurückzuführen. Es ist offensichtlich, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, mit dem Tempo der Veränderungen Schritt zu halten, da sich die Bedrohungslandschaft mit einer Vielzahl von Identitätsarten menschlich und maschinell, physisch und digital weiterentwickelt. Die Identity Cloud von Saviynt unterstützt und schützt Unternehmen in dieser neuen Realität. Die Identity Cloud unterstützt derzeit mehr als 60 Millionen Identitäten und bietet damit eine vollwertige und sichere Plattform für die gesamte Identitätsentwicklung eines Unternehmens.

"Die Identity Cloud ist die Antwort, die es Unternehmen ermöglicht, Risiken zu minimieren, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, so dass sie gegen Bedrohungen gewappnet sind", sagte Jeff Margolies, Chief Product and Strategy Officer bei Saviynt. "Unsere auf Sicherheit ausgerichtete Architektur bietet eine vollständige Daten- und Netzwerkisolierung, um zu gewährleisten, dass die Daten unserer Kunden immer sicher sind. Mit unserer Plattform verändern wir die Strategien zur Identitätssicherung und verbessern die Effizienz um über 50 %. Wir freuen uns darauf, mit den Teilnehmern der KuppingerCole darüber zu sprechen, wie die Identity Cloud ihr Unternehmen von den Kosten und der Last der Verwaltung von Altsystemen befreien kann."

"Wenn man sieht, vor welchen Herausforderungen Unternehmen und Organisationen tagtäglich stehen, ist eine Lösung wie die Identity Cloud, die ihnen hilft, ihre Mitarbeiter- und Lieferantendaten auf dem neuesten Stand zu halten, von entscheidender Bedeutung. Die Plattform stellt sicher, dass nur die Personen, die das Recht haben sollten, auf Daten oder Anwendungen zuzugreifen, korrekt sind", sagt Ralph Kreter, Regional VP EMEA Central bei Saviynt.

Saviynt's neue Advanced Intelligence-Lösungen werden Unternehmen von rein operativen Prozessen zu automatisierten, KI- und ML-gesteuerten Ansätzen mit einer Cloud-Plattform transformieren. Zu diesen Funktionen gehören die unterstützte Entscheidungsfindung durch maschinelles Lernen, der branchenweit erste Identity Security Data Lake zur Verbesserung der Transparenz der Identitätssicherheitslage und Savi, ein Assistent für große Sprachmodelle (LLM) zur Steigerung von Produktivität und Sicherheit. Saviynt wird außerdem in Kürze ein umfassendes Machine Identity Management-Produkt auf den Markt bringen, mit dem sich sowohl Menschen als auch Maschinen besser verwalten lassen.

"Die Identity Cloud von Saviynt ist die zukunftsweisende Lösung, die unsere Kunden verlangen. Die einheitliche, cloudbasierte Plattform, die fortschrittliche Sicherheits-, Intelligenz-, Produktivitäts- und Compliance-Funktionen auf einer einzigen konvergenten, cloudbasierten Plattform bietet, ermöglicht es uns, unsere Cloud-Identitätsmanagement-Services zu erweitern", so Dr. Heiko Klarl, Chief Marketing and Sales Officer bei iC Consult.

KuppingerCole Vortragssitzungen:

The Future of Digital Identity: (Die Zukunft der digitalen Identität:) Jeff Margolies, Chief Product and Strategy Officer von Saviynt, wird am Mittwoch, den 5. Juni von 9:50 bis 10:10 Uhr MEZ eine Spotlight-Sitzung mit dem Titel The Future of Digital Identity (Die Zukunft der digitalen Identität) halten. In der Sitzung werden die Auswirkungen von KI und ML auf die Identitätssicherheit erörtert und wie sie dazu beitragen, die Programmverwaltung zu vereinfachen, Administratoren bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen und Endbenutzern zu helfen, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren und die Bedrohungslandschaft eines Unternehmens zu reduzieren. Außerdem hören Sie Margolies' Vorhersagen zu anderen Möglichkeiten, wie AL und ML die Identität revolutionieren werden.

Creating a Killer IAM Business Case: (Einen überzeugenden IAM Business Case erstellen:) Jonathan Neal, Field CTO von Saviynt, und Ravi Erukulla, VP of Customer Advocacy, werden am Mittwoch, den 5. Juni von 14:50 bis 15:10 Uhr MEZ eine Sitzung mit dem Titel Creating a Killer IAM Business Case (Einen überzeugenden IAM Business Case erstellen) halten. Schließen Sie sich Neal und Erukulla an, um den Business Case für die IAM-Transformation neu zu definieren. Die Teilnehmer werden die Geheimnisse erfolgreicher Implementierungen entdecken und lernen, wie man eine überzeugende Geschichte schreibt, die bei den Beteiligten ankommt. Es geht nicht nur darum, die Kapazität aufzurüsten, sondern auch darum, Ihr Unternehmen für die Zukunft zu rüsten.

Die Saviynt-Erfahrung bei KuppingerCole:

Networking Social im Spagos Restaurant und Lounge: Beenden Sie den dritten Tag der KuppingerCole EIC bei der Saviynt Networking-Party. Diese findet am 6. Juni von 19:00 bis 21:30 Uhr im Spagos Restaurant und Lounge im Park Inn Berlin Hotel, Alexanderplatz statt. Melden Sie sich bitte hier an.

"Wenn ich auf die EIC 2023 zurückblicke, habe ich beobachtet, dass KI und Identität intensiv als eine Herausforderung diskutiert wurden, die wir angehen müssen", sagte Martin Kuppinger, Principal Analyst und Mitbegründer von KuppingerCole. "In diesem Jahr gibt es für KI und Identität einen eigenen Track, und das aus gutem Grund. Es ist ein so wichtiges Thema mit so vielen Facetten. Einer der Akteure im Bereich Identitätssicherheit, der sich stark für KI und ML für die Identität einsetzt, ist Saviynt, der diese Themen in Vorträgen und an seinem Stand behandeln wird. Ich hoffe, dass die Teilnehmer mit einem besseren Verständnis dafür nach Hause gehen, wie KI und ML die Identitätssicherheitsstrategien vereinfachen und wie sie in ihre Identity Cloud-Plattform integriert wurden."

Wenn Sie mehr über die Identity Cloud erfahren oder Saviynt bei KuppingerCole EIC treffen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website.

Über Saviynt

Saviynt ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation abzusichern, kritische Vermögenswerte zu schützen und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Mit der Vision, allen Unternehmen eine sichere und gesetzeskonforme Zukunft zu bieten, sind die innovativen Lösungen von Saviynt als Branchenführend anerkannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.saviynt.com.

