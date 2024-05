- Mit der SEIN-Technologie wird LabVantage LIMS zur branchenweit ersten integrierten Plattform mit EHS-Management-Lösungen für den Energie- und Chemiesektor -

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatiklösungen und -dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Plattformen, die eine schnelle Einführung zu geringeren Kosten ermöglichen, gab heute die Übernahme des Software-Innovators SEIN Infotech South Korea bekannt, der für seine robusten Anwendungen für Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (EHS) bekannt ist. Mit diesem Schritt erweitert LabVantage strategisch seine Kapazitäten im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), indem es insbesondere seine Angebote zur Einhaltung von Umweltauflagen ausbaut und das Unternehmen in die Lage versetzt, eine konkurrenzlose, branchenweit erste integrierte Informatikplattform mit EHS-Managementlösungen für die globale Energie- und Chemieindustrie anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240530790852/de/

Michel Gerlicher, President of LabVantage International (R), and Jung Moon Lee, CEO of SEIN Infotech (L), seal the acquisition with a handshake. (Photo: Business Wire)

Mit der Übernahme des südkoreanischen Unternehmens SEIN Infotech reagiert LabVantage auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen EHS-Lösungen auf dem globalen Markt und stärkt seine Laborinformatik-Suite, um die strengen Compliance- und Sicherheitsstandards in kritischen Branchen zu erfüllen. SEIN Infotech ist seit 1999 ein zuverlässiger Partner von LabVantage und hat sich als führender Systemintegrator im Energie- und Chemiesektor etabliert, der seinen Kunden außergewöhnliche Qualitäts- und EHS-Managementlösungen bietet.

Michel Gerlicher, Präsident von LabVantage International, erklärte: "Wir freuen uns sehr, das talentierte Team von SEIN Infotech und seine treuen Kunden in der LabVantage-Familie willkommen zu heißen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse des SEIN-Teams werden unsere Organisation bereichern, wenn wir uns mit ihnen zusammenschließen. Wir sind mehr als nur ein LIMS-Unternehmen bei LabVantage wollen wir Labore in die Lage versetzen, wissenschaftliche Daten in wertvolle geschäftliche Erkenntnisse umzuwandeln. Mit SEIN, das nun offiziell als Unternehmen der LabVantage-Gruppe anerkannt ist, sind wir bereit, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten und unser Angebot im Bereich der Umweltkonformität zu erweitern."

Jung Moon Lee, CEO von SEIN Infotech South Korea, kommentierte: "Wir freuen uns, Teil der LabVantage-Gruppe zu werden und unsere besonderen EHS-Lösungen in die robuste Informatikplattform der Gruppe zu integrieren. Diese Zusammenarbeit wird unsere Reichweite und unseren Einfluss vergrößern und zu mehr Innovation und exzellenten Dienstleistungen in der gesamten Branche führen. Gemeinsam werden wir das Wachstum beschleunigen und neue Standards bei der Einhaltung von Umweltauflagen für unsere weltweiten Kunden setzen."

Die Laborinformatik-Plattform von LabVantage geht über traditionelle LIMS hinaus und bietet fortschrittliche Funktionen wie KI-gestützte Lösungen, die die Datenintegrität verbessern, die Cybersicherheit stärken und die digitale Transformation beschleunigen. Die Übernahme von SEIN Infotech unterstreicht das Engagement von LabVantage für Innovation und Exzellenz in der Laborinformatik und stellt sicher, dass Kunden optimale Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Betriebssicherheit erhalten.

Über LabVantage Solutions

LabVantage Solutions ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Laborsoftware für Unternehmen und widmet sich der Verbesserung von Kundenergebnissen durch die Umwandlung von Daten in Wissen. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar, über eine gemeinsame Architektur integriert und zu 100 browserbasiert, um Hunderte von gleichzeitigen Benutzern zu unterstützen. Sie kann vor Ort, über die Cloud oder als SaaS bereitgestellt werden und bietet nahtlose Schnittstellen zu Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen, was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform umfasst das modernste verfügbare Laborinformationsmanagementsystem (LIMS), ein integriertes elektronisches Labornotizbuch (ELN), ein Laborausführungssystem (LES), ein wissenschaftliches Datenmanagementsystem (SDMS) und fortschrittliche Analysefunktionen sowie für das Gesundheitswesen ein Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 Kunden weltweit in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen. Mit Hauptsitz in Somerset, NJ, und weltweiten Niederlassungen bietet LabVantage seit vier Jahrzehnten ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das es den Kunden ermöglicht, Innovationen im F&E-Zyklus zu beschleunigen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter labvantage.com.

Über SEIN Infotech South Korea

SEIN Infotech Co., Ltd. ist ein spezialisiertes Unternehmen, das sich der Förderung des Unternehmensmanagements und der Informatisierung verschrieben hat und das erste in Korea ist, das ein integriertes Informationssystem für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) anbietet. Wir sind führend in der Entwicklung umfassender Lösungen für EHS, Qualitäts- und Abfallmanagement, die von vielen einheimischen Unternehmen übernommen werden und eine nahtlose Integration in die Unternehmens-IT gewährleisten. Wir engagieren uns für technologische Innovationen und streben danach, die Effizienz und Exzellenz in der Unternehmens-IT zu steigern. Für weitere Informationen gehen Sie zu sein-it.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240530790852/de/

Contacts:

Medien:

Charya Wickremasinghe, Ph.D.

Brandwidth Solutions LLC

cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com