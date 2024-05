Staatliche und private Unternehmen in den VAE haben während des am Dienstag zu Ende gegangenen "Make it in the Emirates"-Forums (MIITE) weitere 6,26 Milliarden Dollar für die lokale Fertigung zugesagt. Das vom Ministerium für Industrie und Hochtechnologie (MoIAT) organisierte Forum war Zeuge einer Reihe von Ankündigungen, darunter eine Zusage über 820 Millionen Dollar für den Kauf von lokal hergestellten medizinischen Geräten. Die Ankündigungen zur lokalen Beschaffung bauen auf den Zusagen der beiden vorangegangenen Ausgaben des Forums auf und erhöhen den Gesamtwert auf 38,93 Mrd. USD, was 2.000 Produkten für die lokale Fertigung entspricht.

Diese Zusagen sind Teil einer Reihe von Vereinbarungen und Initiativen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, die auf dem MIITE angekündigt wurden und die darauf abzielen, die wirtschaftliche Autarkie zu fördern und Investitionen in die VAE zu locken. Während der MIITE wurden 82 Vereinbarungen unterzeichnet, die die Operation 300bn unterstützen, eine Strategie, die darauf abzielt, die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe bis 2031 auf 81 Milliarden Dollar zu erhöhen.

Während des MIITE wurden Industrieprojekte und Investitionen im Wert von mehr als 5,44 Mrd. USD angekündigt, darunter eine Investition in Höhe von 12 Mio. USD zur Gründung des ersten Mikroalgenherstellers in den VAE. Das britische Unternehmen Levidian kündigte eine Investition in Höhe von 100 Mio. USD in ein neues regionales Lieferzentrum in Abu Dhabi an, das bis 2030 einen Umsatz von 2 Mrd. USD erzielen soll und die Schaffung von Hunderten von Arbeitsplätzen verspricht.

Das MoIAT startete das KI-Innovationsprogramm, um Industrieunternehmen bei der Integration von KI in ihren Betrieb zu unterstützen. Das Programm wird von der Emirates Development Bank (EDB) mit 100 Millionen Dollar unterstützt. Die EDB ist eine Partnerschaft mit Geschäftsbanken eingegangen, um Industrieunternehmen mit Co-Darlehen im Wert von 272 Mio. USD zu unterstützen. Eine weitere Initiative, Transform 4.0, wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, in den nächsten drei bis fünf Jahren 100 Industrie 4.0-Leuchttürme zu schaffen.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie, sagte: "Die dritte Ausgabe des Forums Make it in the Emirates markiert eine bedeutende Beschleunigung und Dynamik für den Industriesektor der VAE. In nur drei Jahren seit der Gründung des Ministeriums ist der Beitrag des Industriesektors zum BIP um 49 auf 197 Mrd. AED (53,64 $) gestiegen. Das Land hat sich zu einer wahrhaft globalen Drehscheibe für industrielle Investitionen und Innovationen entwickelt und zieht einige der größten Namen und besten Talente der Welt an.

"Die Ankündigungen dieser Woche werden die Widerstandsfähigkeit des Landes in Schlüsselsektoren wie Energie, Gesundheitswesen und Lebensmittel stärken, aber auch gute Investitionsmöglichkeiten für Unternehmen schaffen, die die neue Welle der Wertschöpfung durch die Operation 300 Mrd. nutzen wollen."

