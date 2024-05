Mit erheblichen Kosteneinsparungen und der Optimierung von IT-Ressourcen setzt der malaysische Mischkonzern Personal, Zeit und Geld für Initiativen zur digitalen Transformation ein

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass die Sunway Group, Malaysias führender Mischkonzern, sich für Rimini ONE, die leistungsstarke Kombination aus Rimini Support und Rimini Manage Services von Rimini Street, entschieden hat, um den Software-Support und die Fähigkeiten zu verbessern, die IT-Ausgaben zu optimieren und Ressourcen für strategische Projekte der digitalen Transformation umzuverteilen.

Kevin Khoo, Chief Information Officer von Sunway, sagte: "Rimini Street hat uns geholfen, unsere digitale Entwicklung zu beschleunigen, indem wir Kosteneinsparungen erzielt haben, die wir wieder in Technologie-Initiativen investiert haben. Wir können uns auf unseren System-Support verlassen und haben Vertrauen in unsere Fähigkeit, neue Möglichkeiten zu erkunden, weil wir wissen, dass Rimini Street uns immer unterstützen kann."

Sunway findet in Rimini Street einen zuverlässigen IT-Partner und Wachstumsförderer

Anfang 2000 entschied sich Sunway für JD Edwards als zentrales ERP-System und führte es in allen 13 Geschäftsbereichen des Konglomerats ein, darunter Bauwesen, Immobilien, Gesundheitswesen, Freizeit, Gastgewerbe, REITs und mehr.

"JD Edwards hat es uns sehr leicht gemacht, es an unsere Geschäftsanforderungen anzupassen. Wir haben unsere Best Practices in das System eingebracht und ein Kompetenzzentrum geschaffen, das viele Anpassungen der JD Edwards-Implementierung selbst vornehmen kann", so Khoo. "Aber als wir ein Software-Upgrade durchführen mussten, kostete der Prozess eine Menge, nicht nur den Dollarwert, sondern auch die mit den Upgrades verbundene Ausfallzeit und die Mitarbeiter, die wir für das Projekt einsetzen mussten, einschließlich der Implementierung, der Tests und des Supports nach dem Upgrade."

Er fügt hinzu: "Die Leute, die wir mit dem Upgrade beauftragt haben, hätten wir besser gebrauchen können. Es gibt viele digitale Initiativen, die die Gruppe gerne ergreifen würde. Aufgrund der Ressourcen, die im Upgrade-Prozess feststeckten, wurden diese Projekte jedoch ständig nach hinten verschoben."

Eine weitere Herausforderung für Khoo und sein Team waren die Hürden, die zu überwinden waren, um Unterstützung von Oracle zu erhalten, wenn kritische Probleme auftraten. Khoo erinnerte sich: "Wir bekämpfen hier das Feuer und können nur noch warten. Oracle unterstützt in der Regel keine Anpassungen und wird anfangen, Fragen zu stellen wie "Gehört das zu ihrer Arbeit oder ist das etwas, das wir selbst erledigen müssen"?"

Nachdem er mit vielen Kunden von Rimini Street gesprochen und "durchweg erstaunliche Kommentare" erhalten hatte, so Khoo, entschied er sich zunächst für Rimini Support und fügte dann Rimini Manage hinzu, nachdem sich der Erfolg und der Nutzen von Rimini Manage gezeigt hatte.

Seitdem Sunway sich für Rimini Street als vertrauenswürdigen IT-Partner entschieden hat, profitiert das Unternehmen weiterhin von:

Direktem Zugang zu einem benannten, engagierten Primary Support Engineer (PSE), der auf die Erfahrung und das Wissen von Hunderten von Ingenieuren auf der ganzen Welt zurückgreifen kann

Kompetenter Unterstützung und Verwaltung der Software, einschließlich Unterstützung bei Anpassungen ohne Aufpreis

Garantierten 15 zusätzlichen Jahren einer stabilen, zuverlässigen und konformen ERP-Investition

Einsparungen von 50 bei den jährlichen Supportgebühren und bis zu 90 bei den gesamten Supportkosten

"Die Kosteneinsparungen durch Rimini Street haben uns die Möglichkeit gegeben, in Innovationen zu investieren, insbesondere in KI. Jeden eingesparten Dollar haben wir in die strategische Einführung von Technologien investiert, die mit unseren wichtigsten Geschäftszielen übereinstimmen", so Khoo. "Ohne Rimini würden viele unserer Projekte noch in der Angebotsphase stecken bleiben. Stattdessen haben sie es uns ermöglicht, mit der Durchführung von KI-Projekten und anderen wichtigen Technologieinitiativen zu beginnen, die für den Wettbewerb und die Bereitstellung eines hervorragenden Kundenerlebnisses in der Zukunft von grundlegender Bedeutung sein werden."

Hier erfahren Sie mehr über die Innovationsgeschichte der Sunway Group in Zusammenarbeit mit Rimini Street.

Entdecken Sie das gesamte Portfolio von Rimini Street mit extrem reaktionsschnellem, vertrauenswürdigem und bewährtem Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Beobachtbarkeit, Professional Services und Rimini ONE End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

