Die PFP-Sammlung Pudgy Penguins wird im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit dem Spielestudio Mythical Games auf der Mythical Platform ihr erstes Blockchain-fähiges Handy-Videospiel auf den Markt bringen

Pudgy Penguins, das Markenentwicklungsunternehmen hinter der Serie der weltweit bekannten Pudgy Penguins Charaktere, und das Studio für Spieletechnologie der nächsten Generation Mythical Games gaben heute eine Partnerschaft zur Entwicklung eines einzigartigen web3-fähigen mobilen Videospiels bekannt. Die Partnerschaft vereint die Schöpfer der weltweit bekannten Pudgy Penguins Figuren und das Spielestudio, das hinter zwei der erfolgreichsten Blockchain-Spiele aller Zeiten steht, NFL Rivals und Blankos Block Party.

Details zu dem kommenden Spiel, das in Zusammenarbeit mit Mythical Games entwickelt wird, wurden auf der Consensus 2024 bekannt gegeben. Das kommende Handyspiel wird ein fesselndes Videospiel sein, das sich auf die Geschichte und den Humor stützt, die Pudgy Penguins so beliebt gemacht haben, gepaart mit AAA-Qualität, Spielbarkeit und Zugänglichkeit, die für Mythical Games' Titel NFL Rivals stehen. Das neue Spiel soll 2025 auf der Mythical-Plattform erscheinen, der Heimat von NFL Rivals mit über 5 Millionen Spielern und der Mythos Chain (MYTH) mit über einer Million aktiver Wallets.

"Web3 entwickelt sich in der Spielebranche schnell, aber eines hat sich nicht geändert: Spiele müssen von starken Gemeinschaften und großartigem Gameplay getragen werden", sagte John Linden, CEO von Mythical Games. "Pudgy Penguins ist das einzige Web3-Projekt, das durch seine unglaublichen Einzelhandelspartnerschaften mit Walmart und Target und seine schnell wachsende Fangemeinde in den sozialen Medien wirklich Mainstream geworden ist. Wir freuen uns, ihre Bemühungen mit einem Spiel zu kombinieren, das von Millionen gespielt werden wird. Die Zusammenarbeit mit Mythical Games auf der Mythical Platform und der Mythos Chain, die bereits von Millionen von Verbrauchern genutzt werden, wird ein wichtiger Faktor sein, um web3 bei den Verbrauchern weiter voranzutreiben."

Luca Netz, CEO von Pudgy Penguins, sagte: "Als wir uns entschieden, ein mobiles AAA-Blockchain-Spiel für Pudgy Penguins zu entwickeln, war ich begeistert von der Zusammenarbeit mit Mythical Games. Unsere Wachstumsstrategie, die Millionen von Menschen erreicht hat, kombiniert mit der Erfahrung und dem Erfolg von Mythical Games im Bereich der Spiele, macht dieses Vorhaben zu einem Erfolg. Wir können es kaum erwarten, der Pudgy Penguins-Community zu zeigen, was auf sie zukommt und ihr Feedback einzuholen, während die Entwicklung voranschreitet."

In der Zeit bis zur Veröffentlichung werden die Besitzer von Pudgy Penguins mit exklusiven Inhalten verwöhnt, erhalten Einblicke in das Spielmaterial und haben die Möglichkeit, wichtige Aspekte der Entwicklung des Spiels mitzugestalten. Das Spiel ist so konzipiert, dass es sowohl die Pudgy Penguins-Community als auch den breiteren Spielemarkt anspricht, um die Marke und den Ethos der Pudgy Penguins weiter auszubauen.

Vor dem Start des Spiels im Jahr 2025 können interessierte Spieler dem Pudgy Penguins Discord beitreten und den Twitter/X-Konten von Pudgy Penguins (@pudgypenguins) und Mythical Games (@playmythical) folgen, um über das kommende Spiel informiert zu werden.

Über Pudgy Penguins

Pudgy Penguins hat es sich zur Aufgabe gemacht, Web3 für jeden zugänglich zu machen, indem wir innovative Produkte entwickeln, die einen nahtlosen Einstieg ermöglichen. Ihr Fokus auf die Stärkung der Gemeinschaft und den Aufbau eines Markenbewusstseins hat sie zu einem führenden Unternehmen im Web3-Bereich gemacht und gleichzeitig den traditionellen Web2-Einzelhandelsbereich auf den Kopf gestellt. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Alltag der Verbraucher zu beeinflussen und die Zukunft des Web3 zu gestalten.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.pudgypenguins.com/

Über Mythical Games

Mythical Games wurde von Fast Company's World Changing Ideas 2021 und kürzlich von Forbes als Best Startup Employers (2024) ausgezeichnet. Mythical Games ist ein Spieleunternehmen der nächsten Generation, das erstklassige Spiele entwickelt und den Spielern die Möglichkeit gibt, durch den Einsatz der Blockchain-Technologie das Eigentum an ihren In-Game-Assets zu übernehmen. Das Team hat an der Entwicklung großer Franchises mitgewirkt, darunter Call of Duty, Call of Duty Mobile, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Magic: The Gathering, EA Madden, Harry Potter Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force, Modern Warfare 3 und Skylanders.

Der Mythical Marketplace, der erste In-Game-Blockchain-Marktplatz auf iOS und Android, gibt Spielern die Möglichkeit, digitale Assets zu kaufen und zu verkaufen. Die Mythical Platform schützt Spieler, die noch nicht mit Blockchain vertraut sind, durch eine Depotbörse für ihre digitalen Gegenstände.

Mythical Games ist eines der 22 Gründungsmitglieder der Mythos Foundation (http://mythos.foundation), die die Mythos Chain als Blockchain und Mythos' MYTH-Token als Utility-Token für den Mythical Marketplace nutzt.

