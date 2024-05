Isolierte Ansätze für die Umstrukturierung des Portfolios, regenerative Landwirtschaft und pflanzenbasierte Initiativen verhindern das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele

Quantis, ein BCG-Unternehmen und international tätiger Anbieter von Beratungsleistungen für unternehmerische Nachhaltigkeit, der eine nachhaltige Transformation unterstützt und Geschäftsmodelle an die begrenzten Kapazitäten des Planeten anpasst, hat heute seinen globalen Lebensmittel- und Getränkereport Recipe for Transformationherausgegeben. Für den Bericht wurden mehr als 600 Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen Geschäftsbereichen der Lebensmittel- und Getränkebranche befragt. Die Befragten sind bei großen Unternehmen in den Sektoren Einzelhandel, Großhandel, Konsumgüter, Rohstoffe und Landwirtschaft der Lebensmittel- und Getränkebranche tätig.

76 der Befragten haben ein gewisses Vertrauen in ihre Nachhaltigkeitspläne und in ihre Fähigkeit, die Umweltziele bis 2030 zu erreichen. Gleichzeitig fehlen den Aktionsplänen jedoch kritische Komponenten für eine erfolgreiche Umsetzung. Die Neustrukturierung des Portfolios, regenerative Landwirtschaft und pflanzenbasierte Initiativen werden als die drei Bereiche mit der niedrigsten Priorität im kommenden Jahr genannt, obwohl sie das größte Potenzial für grundlegende Veränderungen bereithalten. Klare Aktionspläne sind der zweitwichtigste Erfolgsfaktor (38 %), doch gleichzeitig fehlen sie in vielen Unternehmen 26 der Befragten betrachten sie weiterhin als Herausforderung.

Weitere wichtige Erkenntnisse sind:

Die Lieferkette bleibt die größte Herausforderung : 42 der Befragten nannten die Komplexität als größte Hürde für ihren Erfolg.

: 42 der Befragten nannten die Komplexität als größte Hürde für ihren Erfolg. Finanzielle Investitionen bleiben ein Problem, das sich in den Budgets der Abteilungen widerspiegelt : Als zweitgrößter Hemmschuh für den Erfolg wird die Zuweisung von Finanzmitteln genannt. Durchschnittlich stehen in allen Abteilungen nur 12,54 des Jahresbudgets für die Minderung der Umweltauswirkungen zur Verfügung.

: Als zweitgrößter Hemmschuh für den Erfolg wird die Zuweisung von Finanzmitteln genannt. Durchschnittlich stehen in allen Abteilungen nur 12,54 des Jahresbudgets für die Minderung der Umweltauswirkungen zur Verfügung. Chief Sustainability Officers brauchen mehr abteilungsübergreifende Unterstützung : Die Anstrengungen des Unternehmens und die von der Führungsebene vorgegebene Unternehmenskultur sind die wichtigsten Treiber für nachhaltige Praktiken in allen Abteilungen. Die beiden größten Hindernisse für den Erfolg (Lieferkette und Budgetzuweisung) liegen jedoch weitgehend außerhalb ihrer Kontrolle.

: Die Anstrengungen des Unternehmens und die von der Führungsebene vorgegebene Unternehmenskultur sind die wichtigsten Treiber für nachhaltige Praktiken in allen Abteilungen. Die beiden größten Hindernisse für den Erfolg (Lieferkette und Budgetzuweisung) liegen jedoch weitgehend außerhalb ihrer Kontrolle. Verpackungen haben Vorrang : Die meisten Befragten verfügen über die erforderlichen Tools und Budgets, um Verpackungen nachhaltiger zu machen 62 bezeichneten dies als höchste Priorität für das kommende Jahr. Nachhaltigere Verpackungen sind ein klarer Startpunkt für alle Marken, doch es mangelt an wichtigen Instrumenten für die Skalierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen.

: Die meisten Befragten verfügen über die erforderlichen Tools und Budgets, um Verpackungen nachhaltiger zu machen 62 bezeichneten dies als höchste Priorität für das kommende Jahr. Nachhaltigere Verpackungen sind ein klarer Startpunkt für alle Marken, doch es mangelt an wichtigen Instrumenten für die Skalierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Die Verbraucher sind bereit die Industrie muss nur noch liefern: Selbst im aktuellen Wirtschaftsklima haben 100 der befragten Marketingfachleute beim Verbraucherverhalten einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit erkannt. Mehr als die Hälfte beobachten ein verstärktes Interesse an nachhaltigen Produkten und eine wachsende Bereitschaft, höhere Preise für diese Produkte zu zahlen.

"Zwar haben die führenden Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche Fortschritte erzielt, der Anpassungsprozess an die planetarischen Grenzen und die Krisenfestigkeit verlangt jedoch einen fundamentalen Wechsel von isolierten Nachhaltigkeitsinitiativen hin zu einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie für sämtliche Unternehmensfunktionen", so Charlotte Bande, Global Food Beverage Lead bei Quantis. "Schätzungen zufolge könnten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche bis zu 26 ihres Wertes verlieren, wenn sie nicht schnell handeln. Doch einer effektiven und effizienten Umsetzung stehen noch zahlreiche Hindernisse im Weg. Um mehr Mittel bereitzustellen und eine effektive Umstrukturierung voranzutreiben, ist eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit notwendig nicht nur unternehmensintern, sondern auch mit strategischen Partnern entlang der Wertschöpfungskette."

Den Global Food Report Recipe for Transformation erhalten Sie auf https://quantis.com/report/recipe-for-transformation-food-sustainability/. Nähere Informationen über Quantis sind verfügbar auf www.quantis.com.

