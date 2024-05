Neue Cloud-Plattform erleichtert rationalisierte End-to-End-Analyse von Einzelzelldaten

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Einzelzellsequenzierungslösungen, gab heute die Verfügbarkeit von Trailmaker bekannt, seiner benutzerfreundlichen Cloud-Plattform, die speziell für die Analyse von Einzelzelldaten entwickelt wurde. Schnell, skalierbar und in der Lage, eine End-to-End-Analyse durchzuführen, beseitigt Trailmaker gängige Analysebarrieren und verwandelt Einzelzelldaten schnell in biologische Erkenntnisse.

Die Einzelzell-RNA-Sequenzierung (scRNA-seq) bietet Forschern umfassende Einblicke in biologische Systeme und findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der Entwicklungsbiologie, Onkologie und Immunologie. Mit der zunehmenden Verbreitung von scRNA-seq und der Skalierung von Experimenten wächst der Bedarf an zugänglichen Datenanalysemethoden, mit denen Forscher auf einfache Weise biologische Erkenntnisse gewinnen können.

"Die herkömmliche Analyse von Einzelzelldaten bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Dazu gehören Datenverarbeitung, Visualisierung, Datenintegration und -interpretation sowie ein Mangel an Experten, die die Daten verarbeiten können", sagte Charlie Roco, Mitbegründer und CTO von Parse Biosciences. "Unser Ziel ist es, die Einzelzellforschung einfacher, kostengünstiger und skalierbarer zu machen. Mit Trailmaker kann jeder Wissenschaftler seine Einzelzelldaten einfach verarbeiten und analysieren, so dass er schneller Erkenntnisse aus seinen Experimenten und Projekten ziehen kann."

Trailmaker kann unbearbeitete Sequenzierungsdateien (FASTQ), die aus Evercode Whole Transcriptome-Kits generiert wurden, verwenden und mit wenigen Mausklicks Datenvisualisierungen und publikationsreife Abbildungen erstellen, ohne dass eine einzige Zeile Code erforderlich ist.

Die neue Plattform ist eine direkte Folge der Akquisition von Biomage Anfang 2024 durch Parse Biosciences. Die neu gestaltete und verbesserte Datenanalyseplattform, die bereits von über 4.500 Forschern genutzt wird, steht den Kunden von Parse Biosciences und allen akademischen Forschern jetzt offiziell und kostenlos zur Verfügung.

Parse Biosciences wird die Möglichkeiten von Trailmaker auf dem diesjährigen European Society of Human Genetics Meeting in Berlin (1. bis 5. Juni) vorstellen.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life Sciences-Unternehmen mit der Mission, Fortschritte für die menschliche Gesundheit und die wissenschaftliche Forschung zu erbringen. Es versetzt Forscher in die Lage, Einzelzellsequenzierung mühelos in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Diese innovative Methode ermöglicht bahnbrechende Entdeckungen für die Behandlung von Krebs sowie Nieren- und Lebererkrankungen, die Gewebereparatur, die Stammzellentherapie, die Entwicklung des Gehirns und das Immunsystem.

Parse wurde auf der Grundlage einer bahnbrechenden Technologie gegründet, die an der University of Washington entwickelt wurde. Das Unternehmen hat über 100 Millionen Dollar aufgebracht und wird in fast 2.000 Labors auf der ganzen Welt eingesetzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Capture und ein Softwaretool für die Datenanalyse.

Parse Biosciences hat seinen Hauptsitz in Seattle, im lebhaften Bezirk South Lake Union von Washington. Vor Kurzem hat das Unternehmen ein Gebäude mit einer Fläche von 34 000 Quadratfuß und einem hochmodernen Labor bezogen.

