BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Einsamkeitsbarometer:

"Einsamkeit ist aufgrund sich wandelnder Faktoren zu einem wachsenden Problem geworden. Sie macht krank an Seele und Körper, sie tut weh. Der programmatische Antritt der Bundesregierung ist deshalb auf keinen Fall falsch. Etwas ändern können aber letztlich nur die Menschen selbst. Echte Freunde findet man in der Regel eben doch im realen Leben und nicht per Smartphone-App."