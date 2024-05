FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kohlendioxidspeicherung:

"Man kann Robert Habeck als Umfaller bezeichnen, besser aber als Bekehrten. Zu seiner Zeit in Schleswig-Holstein verhinderte er, dass Kohlendioxid dort unterirdisch gelagert werden durfte. (.) Jetzt will derselbe grüne Politiker als Bundeswirtschaftsminister [Carbon Capture and Storage (CCS)] und die CO2-Verwertung (CCU) in ganz Deutschland zulassen. (.) Dass Habeck seine Meinung geändert und sich gegen seine Partei durchgesetzt hat, ist zu begrüßen. Die Öffentlichkeit verlangt zu Recht, dass Politiker falsche Positionen räumen. Tun sie es, ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern von Lernfähigkeit. (.) Entscheidend ist: CCU und CCS helfen gegen die Erderwärmung und sind deshalb sinnvoll. Kernkraft übrigens auch, aber dazu lassen sich die Grünen und Habeck wohl nie bekehren."(.)/yyzz/DP/he