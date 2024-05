FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Wahlen in Europa:

"Jeder preist die europäische Idee, Frieden, Stabilität, Freiheit und Wohlstand. Keiner spricht darüber, was alles schiefläuft in Brüssel und Straßburg - und wie man es besser machen könnte. Die Wahrheit lautet: Die Parteien hierzulande sind wie gelähmt, weil der große gemeinsame Gegner AfD mit einer betont europakritischen Haltung auftritt. Keiner will sich mit Kritik an der EU dem Verdacht aussetzen, mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache zu machen. Wieder einmal begehen die Wahlkämpfer einen großen Fehler, denn es ist der fehlende Streit um und über Europa, der den Gegnern Europas zum Erfolg verhilft."/yyzz/DP/he