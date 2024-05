Bei den Agrarexporten von Peru stachen nach Angaben von Fluctuante in dem Jahr 2023 die Lieferungen von Produkten wie Spargel, Mangos und Wilkins-Mandarinen heraus, so berichtet Agraria.pe. Aber die Tahiti-Zitrone hat das Potenzial, die Lieferungen von Mango und Wilkins-Mandarinen zu erreichen, die 2023 einen Exportwert von insgesamt je 254 und 175 Millionen USD hatten. Bildquelle: Pixabay In...

