In dem ersten Quartal 2024 exportierte Peru 4.037 Tonnen Tomaten im Wert von 7,3 Millionen USD, was einem Rückgang von 5,4 % in der Menge, aber einem Wertzuwachs von 5,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, so sagt ein Artikel von Agraria.pe. Bildquelle: Unsplash Dieser Wertzuwachs erklärt sich durch einen Anstieg des Durchschnittspreises pro Kilogramm um...

Den vollständigen Artikel lesen ...