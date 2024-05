DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Mai

=== 08:00 DE/Cherry SE, Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-3,6% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 09:00 AT/Statistik Austria, BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 10:00 DE/Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, Pk zum Stand der Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Deutschland und Europa, Berlin *** 10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Vorstellung des Jahresberichts der Banca d'Italia 10:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Deutschen Katholikentag, Erfurt *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an einer Podiumsdiskussion beim Deutschen Katholikentag, Erfurt 11:00 DE/Bundesverband Windenergie, Briefing zum Update zur deutschen Energiepolitik, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm PCE-Preisindex PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 41,1 zuvor: 37,9 - EU/S&P, Ratingüberprüfung Frankreich ===

