The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.05.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2024



ISIN Name

DE000A13SWZ1 DZ HYP PF.R.1180 MTN

XS2182055181 SIEMENS FIN 20/24 MTN

US4925322053 KESORAM IND.LTD GDRREGS/1

CH0243273759 CA HOME LOAN SFH 14-24MTN

FR0011951771 AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN

US37185LAK89 GENESIS EN./FIN. 2026

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken