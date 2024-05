Enphase Energy, ein führender Anbieter von Solar- und Batterietechnologie, steht vor Herausforderungen sowohl in rechtlicher als auch in betrieblicher Hinsicht. Das Unternehmen, das für seine hoch innovativen Energielösungen bekannt ist, sieht sich jetzt einer Sammelklage gegenüber. Verschiedene Kanzleien vertreten dabei Aktionäre, die zwischen Februar und April 2023 Aktien des Unternehmens erworben haben. Dies folgt auf die Bekanntgabe, dass die Einnahmen in den USA um etwa 9% gesunken sind, was auf makroökonomische Bedingungen zurückgeführt wird, sowie eine schwächere Umsatzprognose für das zweite Quartal. Der Aktienkurs fiel daraufhin erheblich von $220,60 auf $163,83 und manifestierte einen nahezu 26%-igen Sturz. Doch während Anleger um Kompensation kämpfen, treibt das Unternehmen seine Produkt- und Dienstleistungserweiterungen voran. Dazu [...]

