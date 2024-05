Johnson & Johnson schloss den letzten Handelstag bei 145,28 $, ein Plus von 0,58 % im Vergleich zum vorherigen Handelsschluss. Die Veränderung übertraf den täglichen Verlust des S&P 500 von 0,6 %. Der Dow fiel um 0,86 % und der technologielastige Nasdaq verlor 1,08 %. Vor dem Handelstag hatte die weltweit größte Firma für Gesundheitsprodukte im letzten Monat 4,46 % an Wert verloren, was hinter dem Gewinn des Medizinsektors von 1,32 % und dem S&P 500 mit 3,15 % zurückblieb. Die Zacks-Rangliste reiht Johnson & Johnson aktuell auf #3 (Halten) ein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 13,57, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,68 eine Unterbewertung darstellt. Auch die PEG-Rate von 2,4 signalisiert Raum für Wachstum. Trotz bevorstehender Herausforderungen, darunter patentrechtliche Exklusivitätsverluste für Schlüsselprodukte, sehen Analysten auch positive Aspekte [...]

