News von Trading-Treff.de DAX stabilisiert sich an 18500 während die Wall Street weiter an Boden verliert. Neue Trading-Ideen zum Monatsende am Freitag den 31.05.2024 DAX sucht nach Stabilisierung im Chart Der Ausbruch aus der bisherigen Range der letzten drei Wochen erfolgte zur Wochenmitte und sorgte zunächst für Verunsicherung. Das Chartbild stelle ich Dir hier noch einmal als Rückblick aus der Tagesanalyse vom 30.05.2024 ein: Von einem weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...