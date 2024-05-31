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PR Newswire
31.05.2024 | 08:06
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 31

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

35,616,315.0000

3.9991 USD

IE00BLRPQH01

30 May 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

17,046,902.0000

6.7384 USD

IE00BJXRZJ40

30 May 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3,078,645.0000

3.5887 USD

IE00BLRPRQ96

30 May 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,817,841.0000

4.8625 USD

IE00BLRPRR11

30 May 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.4872 USD

IE000RMSPY39

30 May 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

21,219,081.0000

4.9588 USD

IE000PY7F8J9

30 May 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

21,846,900.0000

4.9702 USD

IE000QUCVEN9

30 May 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

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ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

978,000.0000

4.4709 USD

IE000GA3D489

30 May 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

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ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

519,000.0000

4.8236 USD

IE0003A512E4

30 May 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

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ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

310,000.0000

4.6250 USD

IE000O5M6XO1

30 May 2024


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