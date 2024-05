Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen etwas nachgegeben. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Auch das Euro/Franken-Paar hat sich seit Donnerstagabend auf 0,9786 nochmals etwas weiter abwärts bewegt. Derweil tritt der US-Dollar bei 0,9042 Franken auf der Stelle. Vor dem Wochenende stehen an den Finanzmärkten Inflationszahlen im Mittelpunkt des Interesses. Im Euroraum werden ...

