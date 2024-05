Basel - Das Gesuch der Helvetia Asset Management AG zur Kotierung des Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange per 25. Juni 2024 wurde unter Vorbehalt gutgeheissen. Mit der Kotierung wird der Fonds ab 25. Juni 2024 neu allen Anlegerinnen und Anlegern offenstehen. Diese profitieren folglich von einer erhöhten Liquidität der Fondsanteile. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist zudem per 31. März 2024 einen erfreulichen ...

